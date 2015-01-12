نگاه باز در حوزه فرهنگ و هنر به معنای ابتذال نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نوش آبادی صبح دوشنبه در آیین تودیع و معارفه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام اظهار داشت: در دین ما ریشه اندیشه ای آن قدر قوی هست که نیاز نداشته باشیم عناصر فرهنگی دیگران را وارد کنیم. عناصر فرهنگی در خدمت جریان فرهنگی برای ایجاد نشاط فرهنگی قرار گیرد.

وی بیان داشت: واگذاری فعالیت های فرهنگی و هنری به مردم یکی از مهمترین رویکردهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت تدبیر و امید است.

وی بیان داشت: سیاست کلی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، توجه به فرهنگ عمومی است و اولین وظیفه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که مبنا و پایه است، توجه به فرهنگ عمومی است و نباید گذاشت فرهنگ عمومی کشور لطمه ببیند. باید فرهنگ کار، تلاش و فرهنگ ایثار و از خودگذشتگی و تحمل همدیگر در فرهنگ عمومی بالا رود.

کشور ما نیاز به نشاط دارد

نوش آبادی بیان داشت: باید تبعیض های فرهنگی از بین برود و امکانات و تجهیزات فرهنگی، اماکن فرهنگی در سطح کشور متوازن توزیع شود و تقویت روحیه نشاط و امید در بین مردم با برگزاری جشنواره ها، کنسرت ها و اقدامات فرهنگی در راستای انبساط فرهنگی و شور شعف فرهنگی مد نظر قرار گیرد، کشور ما نیاز به نشاط دارد.

وی بیان داشت: با توجه به اینکه مقوله فرهنگ یکی از مهمترین دغدغه های مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری است بنابراین همه وزراتخانه ها باید در خصوص احیای فرهنگ ایرانی و اسلامی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را یاری کنند.

این مسئول عنوان کرد: با افرط و تفریط مخالفیم و با افکار مبتذل هنری که با ارزش های دین اسلامی و فرهنگ جامعه هم در تضاد است نیز مخالفیم اما نگاه باز به معنای ابتذال در حوزه فرهنگ و هنر نیست.

وی عنوان کرد: باید در استان ها، زمینه برای ظهور استعدادها و برخورداری از درخشش ملی و جهانی پیدا شود و استعدادها حمایت و به سمتی بروند که از این ظرفیت ها در سطح ملی و کشور استفاده شود.

در این مراسم از زحمات علی گهرسودی تقدیر و علی محمد نیاکان به عنوان مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی ایلام معرفی شد.