ابومسلم نیازمند حمایت مالی صنایع و مسئولان خراسان رضوی است

سعید جوشش در گفتگو با خبرنگار مهر، به مسابقه تیمش با ماشین سازی تبریز اشاره و اظهار کرد: تیم «نسل ابومسلم» روز شنبه بیست و هفتم در دی ماه یک مسابقه بسیار حساس در مقابل ماشین سازی تبریز برگزار خواهد کرد.

وی افزود: امیدورام بازیکنان تیم مان نیز حساسیت این مسابقه را درک کنند تا ما فرصت حضور در بالای جدول را از دست ندهیم و امتیازات حساس هفته های پایانی از دست مان نرود.

سرمربی «نسل ابومسلم» به جایگاه فعلی تیمش در جدول لیگ دسته دو اشاره و عنوان کرد: تیم ما در حال حاضر با ۲۱ امتیاز در رده دوم جدول گروه «ب» ایستاده، اما با توجه اینکه امتیازات بسیار به هم نزدیک است نباید حتی یک امتیاز را از دست بدهیم.

وی با بیان اینکه تیم برای مسابقه با ماشین سازی آماده است گفت: خوشبختانه بازیکن محروم و مصدومی نداریم و امیدوارم با حمایت بازیکنان مان بتوانیم نتیجه خوبی از مسابقه هفته آینده و چند هفته پایانی لیگ بگیریم و با قدرت به لیگ بالاتر صعود کنیم.

جوشش همچنین از حضور خوب طرفدران «نسل ابومسلم» بر روی سکوها ابراز رضایت کرد و افزود: تماشاگران و طرفداران این تیم با سابقه از روز اول آغاز لیگ در کنار ما بوده و امیدوارم در ادامه لیگ هم همچنان به حمایت شان از این تیم مردمی ادامه دهند.

وی همچنین به عدم حمایت مادی صنایع خراسان رضوی از تیم ابومسلم اشاره و اظهار کرد: با حمایت های بیگلری، مدیر عامل تیم مان تاکنون هیچ گونه مشکل مادی نداشته ایم و همه قول و قرارهایمان اجرایی شده، اما با توجه به اینکه ابومسلم یکی از تیم های قدیمی و باسابقه مشهد است انتظار داشتیم صنایع استان از این تیم حمایت کنند.

سرمربی تیم فوتبال نسل ابومسلم ابراز کرد: با توجه به اینکه تیم ابومسلم در حال حاضر از جایگاه خوبی در جدول برخوردار است و احتمال صعود این تیم به مرحله بعد و حتی لیگ یک وجود دارد نیاز به حمایت معنوی و مادی مسئولان و صنایع احساس می شود.