سمنان شهر «دارالمرحمت»/ حکایت سمنان در سکه های ضرب شده دوران قاجار

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن پاكزادیان صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان اظهار داشت: بر اساس بررسی سكه‌های ضرب شده در دوره‌های مختلف تاریخی، اطلاعات جالبی به دست می آید كه یكی از این اطلاعات اسامی شهرهای ایران در دوره‌های مختلف تاریخی است.

این سكه شناس با بیان اینكه در دوره قاجار هر شهر لقب خاصی داشته است، گفت: بر روی سكه‌های ضرب شده در دوران قاجار در این استان، در یك طرف عنوان «ضرب دارالمرحمت» سمنان و در طرف دیگر عنوان حاكم وقت مشاهده می‌شود.

وی در خصوص لقب سایر شهرهای ایران نیز گفت: به عنوان مثال یزد به عنوان «دارالعباده»، شیراز «دارالعلم»، اردبیل «دارالارشاد» و ... شناخته می‌شدند.

مدیر موزه مهر و سكه کومش سمنان با بیان اینكه استان سمنان یكی از قدیمی‌ترین مناطق ضرب سكه در ایران است، افزود: قدیمی‌ترین ضرابخانه استان سمنان «هكاتم پیلوس» یا صددروازه(در دامغان امروزی) است.

پاكزادیان گفت: «آپامیا» (شهری بین خوار و كومسینه در زمان حكومت اشكانیان) و «كومش» از دیگر ضرابخانه‌های قدیمی استان هستند كه سكه‌های یافت شده از این مناطق، نام شاهان اشكانی و ساسانی را بر خود دارد.

مدیر موزه عشایری ایل سنگسر افزود: سکه‌های اسلامی در استان سمنان در دوره های مختلف تاریخی از آلبویه و ایلخانیان گرفته تا دوره قاجار، در ضرابخانه‌های متعدد نظیر قومس، دامغان، بسطام، بیار، شهمار، فریم، فیروزکوه و ... ضرب می‌شده است.

پاكزادیان گفت: علاقمندان به تاریخ استان و به ویژه سكه‌های تاریخی، می‌توانند با مراجعه به موزه مهر و سكه کومش واقع در تیمچه تكیه پهنه، از نزدیك سكه‌های ضرب شده در دوره های مختلف تاریخی در این استان را مشاهده كنند.

وی در خاتمه تاكید كرد: سكه های متعدد ضرب شده با عنوان دارالمرحمت نیز در موزه مهر و سكه سمنان موجود است.