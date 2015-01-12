9 هزار کلاس درس در آذربایجان غربی هنوز با بخاری نفتی گرم می شود

فریدون سید مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه امسال 9 هزار کلاس درس در مناطق مختلف شهری و روستایی استان با بخاری نفتی گرم می شوند، افزود: این بخاریها دارای سیستم کاربراتور بوده و سیستم بخاری به صورت مرتب چک می شود.

وی با ابراز تاسف از حادثه آتش سوزی در مدرسه شین آباد پیرانشهر، اظهار داشت: برای جلوگیری از حوادث احتمالی هم اکنون طرح استاندارد سازي سيستم گرمايشي در کلاسهای درس در سطح استان با تامین اعتبار لازم اجرایی و سیستم مرکزی راه اندازی می شود.

مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی استانداردسازی سیستم گرمایشی مدارس را از اولویتهای این اداره کل دانست و اعلام کرد: تاکنون هزار و 900 بخاری تابشی در مدارس روستایی نصب شده كه این تعداد در صورت تامین اعتبار لازم تا پایان آینده به 9 هزار کلاس درس می رسد.

مصطفوی با بیان اینکه هم اکنون حدود 23 هزار کلاس درس در مدارس شهری و روستایی آذربایجان غربی فعال هستند، گفت: از این تعدا 3 هزار کلاس درس روستایی یک تا سه کلاسه بوده که راه اندازی سیستم مرکزی گرمایش توجیه اقتصادی نداشته که در این راستا نیازمند نصب بخاری برقی تابشی در این واحدها هستیم.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی یاد آور شد: صدور و تمدید مجوز برای کنترل و نظارت سیستم های گرمایشی مدارس غیر دولتی توسط کارشناسان و طی سال تحصیلی نیز توسط شورای نظارت بر مدارس غیر دولتی آموزش و پرورش کنترل و اقدام می شود.

بر اساس اعلام وزارت خانه آموزش و پرورش در فضاهای آموزشی و پرورشی استفاده از بخاری های نفتی چکه ای بدون کاربراتوردار و همچنین استفاده از بخاری گازی در مدارس ممنوع است.