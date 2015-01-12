عراق از سد اردن گذشت/ پایان دور نخست گروهی بدون تساوی

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‌های ملی فوتبال عراق و اردن از ساعت 12:30 امروز دوشنبه دیدار خود را در گروه D رقابتهای جام ملت‌های آسیا برگزار کردند که در پایان تیم عراق با یک گل حریف را شکست داد. قاسم در دقیقه 77 زننده تنها گل این بازی برای عراق بود. در دقیقه 84 این بازی یاسین از تیم اردن با دریافت کارت قرمز اخراج شد.

تیم عراق با این برد 3 امتیازی شد و به خاطر تفاضل گل پایین‌تر نسبت ژاپن در رده دوم جدول رده بندی گروه D ایستاد. اردن و فلسطین هم بدون امتیاز در رده‌های سوم و چهارم قرار گرفتند.

با برگزاری این بازی پرونده دور نخست مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا بسته شد و از فردا تیم های دومین بازی خود را در این تورنمنت آغاز می‌کنند. نکته جالب اینکه تاکنون هیچ بازی با نتیجه مساوی به پایان نرسیده است.