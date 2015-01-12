طرح های لازم برای ایجاد انضباط شهری در خرم آباد اجرایی شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد قنبری در دیدار شهردار خرم آباد و معاونان شهرداربا اشاره به اينكه خرم آباد داراي ريشه تمدني و قدمت زيادی است و با برخي از نقاط كشور كه سابقه تاريخي چندانی ندارند، قابل قياس نیست افزود: ولي متاسفانه خرم آباد از لحاظ انضباط شهري و شهرسازي از جايگاه مناسبي برخوردار نیست.

وی افزود: مشکلات موجود در زمینه انضباط شهري و شهرسازي در خرم آباد دلايل بسياري داردکه بخشی از آن به عدم ثبات در مديريت شهري برمی گردد که امیدواریم با انتخاب شهردار جدید خرم آباد این مشکل رفع شود.

فرمانده انتظامی استان لرستان در بخش ديگری از سخنان خود گفت: در خرم آباد نياز به كار و تلاش جهادي وجود دارد و بايد به سمت ريسک پذيری در مدیریت شهری حركت كرد.

سردار قنبری تصریح کرد: ما كاركنان نيروي انتظامي در بخشي كه به مردم تعلق دارد و آن هم ايجاد آرامش براي جامعه است با تمام قوا آماده خدمت رساني هستيم تا اين مهم به ثمر بنشيند.

وی ادامه داد: باید در رفع مشكلات شهر خرم آباد نیز تدابير لازم انديشيده شود و تسریح در این زمینه حائز اهميت بوده و در اين خصوص مي بايست طرح هاي مناسب تهيه و به مرحله اجرا گذاشته شود.

فرمانده انتظامی استان لرستان با اشاره به اين موضوع كه رفع مشکلات شهري در خرم آباد نياز به يك اقدام ضربتي دارد گفت: نقاط زيادي در سطح شهر از جمله ميدان امام حسين(ع) كه پيشاني شهر بوده و خيابان فردوسي و برخي ديگر از مناطق چهره ناخوشايندي دارند که مي بايست براي آنها چاره انديشي جدی شود.

يحيي عيدي بيرانوند شهردار خرم آباد نیز در این ديدار گفت: ما خوشحاليم وقتي مي بينيم دغدغه فرمانده انتظامي لرستان، مدیریت و انضباط شهري است و عملكرد نيروي انتظامي در اين مقوله قابل تحسين بوده و مي خواهيم که نیروی انتظامی در امر انضباط شهري به كمک شهرداری بيايد.

وی اظهار داشت: خرم آباد به سمت كلانشهر شدن مي رود ولي از منظر شهري به عنوان يك مركز استان نیازمند جدیت و تلاش بیشتری در حوزه مدیریت شهری است.

شهردار خرم آباد با بیان اینکه خرم آباد با توجه به امكانات موجود نياز به تحول شهري دارد، یادآور شد: فعالیتهای نيروي انتظامي در حريم حرم امامزاده زيد ابن علي(ع) خرم آباد موجب رضايتمندي مردم شده است.