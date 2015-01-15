به گزارش خبرگزاری مهر، اعتدال، آرزوی فرهنگی و تاریخی آدمیان است؛ زیرا در گستره اعتدال زندگی بسامان می شود و مناسبات اجتماعی، اخلاقی تر می شود؛ با این همه، در گفت گوی تاریخی درباره اعتدال، هنوز محتاج تبیین علل و نشانه های آن هستیم تا زوایای تاریک نظری و ابهام های عملی آن روشن شود و بتواند در عمل راهگشای زندگی بشری باشد.

به سبب تأثیرات ناشی از انقلاب اسلامی و پیگیری مستمر الگوهای بومی و سنتی برای تولید گفتمان های جدید تولید گفتمان ها با توجه به شرایط بومی و اقتضائات محلی بسیار ضروری و الزامی است. براین اساس، تلاش نخبگان برای ارائه تفاسیر بومی و محلی از گفتمان ها(ضمن اعتنا به ادبیات رایج در علوم انسانی و اجتماعی) یک الزام و ضرورت است. همه این الزامات در خصوص گفتمان جدیداً مطرح شده اعتدال که طی انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری توسط حجت الاسلام دکتر حسن روحانی مطرح شد، مطرح است. براین اساس در اثر پیش رو تلاش شده تا با مشارکت و همفکری تعدادی از پژوهشگران و محققان آشنا و نزدیک به این گفتمان و مرتبط با این ادبیات برداشت ها و ذهنیت های موجود یا ممکن ارائه و مرور گردد.

این کتاب علاوه بر پیشگفتارش، از مجموعه مقالاتی تشکیل شده است. اعتدال خواهی: موجودی تاریخی-اجتماعی نوشته علی ربیعی، اسلام و فضیلت اعتدال، نوشته مهدی کمپانی زارع، پدیدارشناسی کنش اعتدال(پیش فرض ها و استلزامات) نوشته علی زمانیان، نسبت گفتمان اعتدال و هویت های جمعی در ایران، نوشته ابراهیم حاجیانی، اعتدال گرایی و غلبه بر عدم توازن های ساختاری، نوشته محمد فاضلی، سیاست اعتدال: مفهوم شناسی و دلالت های آن در برنامه توسعه سیاسی، نوشته محمد رضایی، اعتدال ساختاری، ضعف جامعه مدنی و عدم توازن ارتباطی در ایران، نوشته هادی خانیکی، اعتدال، بایسته مدیریت تنوعات اجتماعی درایران، نوشته جعفر حق پناه، از اعتدال اخلاقی تا اعتدال اجتماعی(مروری بر ادبیات مفهوم و آثار اعتدال) نوشته علی اصغر صباغ پور، اعتدال به مثابه نقطه کانونی بازیگران توسعه ایران، نوشته رضا مجیدزاده، بررسی تطبیقی گفتمان های سیاسی در دهه چهارم انقلاب اسلامی(با تأکید بر گفتمان اعتدال) نوشته رضا معصومی راد، و جهانی شدن بر مبنای اعتدال و توسعه نوشته عباسعلی قیومی و زهرا بهبهانی از جمله مقالاتی هستند که در این کتاب آمده است.

کتاب «رهیافت هایی برگفتمان اعتدال» مجموعه مقالاتی از نویسندگان به کوشش ابراهیم حاجیانی امسال برای نوبت اول در۳۷۵ صفحه از سوی انتشارات تیسا منتشر شده است.