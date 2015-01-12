تولید نفت در مسجدسلیمان متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین بابادی در نشستی خبری با اشاره به توقف تولید نفت از میدان مسجدسلیمان، گفت: فعالیت های پیمانکار چینی به دلیل بروز مشکل در پمپ های درون چاهی میدان نفتی مسجد سلیمان در حال انجام است.

مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با اعلام اینکه با به پایان رسیدن تعمیرات تاسیسات موجود چاه های این میدان نفتی به مدار تولید باز می گردند، تصریح کرد: در حاضر توسعه میدان نفتی مسجدسلیمان متوقف شده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه طرح توسعه میدان نفتی مسجدسلیمان در قالب قرارداد بیع متقابل به یک شرکت چیننی واگذار شده بود، اظهار داشت: در ابتدای اجرا به تولید نفت رسید اما تلمبه‌ها دچار اشکال شدند و پروژه متوقف است که با اتمام تعمیرات به مدار باز می‌گردد.

سیدکمال موسوی مدیرعامل سابق شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان پیشتر با اشاره به برطرف شدن برخی از اشکالات فنی فاز اول طرح توسعه میدان نفتی مسجدسلیمان، گفته بود: در کنار توسعه فاز دوم این میدان نفتی، هم اکنون یک طرح ضربتی افزایش تولید نفت در این میدان در دستور کار قرار دارد.

این مقام مسئول سابق نفتی با یادآوری تعمیر و نصب تجهیزات درون چاهی "اس. آر. پی" در هشت حلقه چاه قدیمی میدان مسجدسلیمان، یادآور شده بود: تاکنون سه حلقه چاه به طور کامل راه اندازی شده است.

به گزارش مهر، هدف از اجرای طرح توسعه میدان نفتی مسجد سلیمان افزایش تولید ۲۵ هزار بشکه در روز نفت خام بوده است، ضمن آنکه ارزش قرارداد طرح توسعه میدان نفتی مسجدسلیمان با شرکت چینی حدود ۲۰۰ میلیون دلار برآورد می‌شود که با گذشت بیش از پنج سال اجرای این پروژه نفتی به مراحل پایانی خود نزدیک شده است.

میدان نفتی مسجدسلیمان، نخستین و قدیمی‌ترین میدان نفتی در خاورمیانه در شهرستان مسجدسلیمان و در استان خوزستان واقع شده که در سال ۱۲۸۷ خورشیدی (۱۹۰۸ میلادی) توسط یک شرکت انگلیسی کشف شد.

تاکنون ۳۱۷ حلقه چاه در این میدان پیر نفتی حفاری شده که ۲۸۵ حلقه چاه از این تعداد در مخزن آسماری تکمیل شده است. حداکثر تولید نفت از مخزن آسماری مسجدسلیمان در سال ۱۳۱۲ شمسی به میزان ۱۱۲ هزار بشکه در روز بوده شده که پس از گذشت ۱۰۳ سال از کشف میدان، میزان دبی نفت به تدریج کاهش یافته است.

از سوی دیگر، قرار است بخشی از گازهای همراه نفت میدان مسجدسلیمان توسط خز لوله ای ۲۰ اینچی به منظور تامین خوراک صنایع پتروشیمی به بندر ماهشهر ارسال شود.