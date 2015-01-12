۴۹ میلیارد تومان به شهرداری های گلستان کمک شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مروتی، ظهر دوشنبه، در نشست شهرداران و روسای شوراهای شهر استان گفت: بودجه ای که به صورت خاص برای شورا در سال ۹۴ در نظر گرفته شده است بودجه مناسبی است که بین ۴ تا ۶ برابر بودجه قبل شوراها است.

وی افزود: این مبلغ نشان می‌دهد باید توجه بیشتری داشت که هزینه شورا از شهرداری تفکیک شود و رویکرد گذشته در این مورد پذیرفته نیست.

وی بیان کرد: سال قبل مبلغ کمک دولتی در یک سال برابر با ۵۲ میلیارد تومان بود، در پرداخت‌های انجام شده بسیاری از مشکلات شهرداری‌ها حل شد، هرچند ممکن است این کمک کافی نباشد.

مروتی افزود: آمار مصوبات شوراهای شهر استان به نسبت دوره اول نشان دهنده توجه خاص به این حوزه است.

وی اظهار کرد: در دوره اول مصوبات با رویکرد اجتماعی یک درصد، حقوقی یک درصد و عمرانی کمتر از ۵ درصد بود اما در دوره دوم این میزان بیشتر شده است گرچه هنوز فراوانی مصوبات در حوزه‌های مختلف رویکرد خوبی ندارد.

مروتی تصریح کرد: نگاهی به نمودارها نشان می‌دهد هنوز با اصل اساسی که ما به دنبال آن هستیم فاصله چشمگیری داریم و در باقیمانده عمر شورا باید تلاش کنیم نوع مصوبات عوض شود اما رویکرد فعلی نیز رویکرد مناسبی است.

وی يادآور شد: اقتصاد مقاومتی چراغ راه شورای شهر و شهرداری است، باید ببینیم به کدام بندها عمل کرده ایم، برنامه ها و طرح‌هایی که برای این بخش گذاشته شده انگشت شمار است.

مروتی به نامگذاری سال ۹۳ توسط مقام معظم رهبری اشاره كرد و گفت: این نامگذاری ها بی دلیل نیست و رویکرد کلی کشور را نشان می‌دهد، سیاست اقتصاد مقاومتی نیز در ۲۴ بند اعلام شده است، این اصل و سیاست کلی نظام را در مصوبات و همراهی با شهردار مد نظر قرار دهید.

مروتی گفت: امروز تلاش کردیم با سیاستگذاری ‌های خود در سطح استان شهرداری ها را نسبت به پرداخت دیون و بدهی های قبلی خود تشویق کنیم و در این راه تا حدی موفق نیز بودیم.

معاون عمرانی استانداری گفت: فرصت خوبی است تا این موضوع را به عنوان سرلوحه کار خود قرار داده و بودجه ریزی را بر اساس این سیاست‌ها انجام دهند که از خواسته های اساسی جامعه و مقام معظم رهبری است.

وی با اشاره به نزدیکی ایام الله دهه فجر تاكيد كرد: در شهرداری ها باید با فرارسیدن ایام خاص تغییرات ویژه دیده شود، ایام دهه فجر در پیش است.

جشن های دهه فجر نمایش وحدت کشور به جامعه جهانی است

وی بیان کرد: در شرایط خاص فعلی نشان دادن وحدت و همدلی مردم و برگزاری جشن های انقلاب جزو اصولی است که برای پاسخ دادن به جامعه جهانی و کسانی که به انقلاب چشم طمع دارند الزامی است، باید برای این ایام از هم اکنون برنامه‌ریزی کنید.

معاون عمرانی استاندار افزود: پس از ایام دهه فجر به ایام نوروز و تعطیلات عید نزدیک می‌شویم، از هم اکنون اقدامات لازم برای استقبال از بهار و مسافران نوروزی انجام شود.

وی گفت: یکی از راه‌های توسعه منابع درآمدی استان جذب گردشگر است و نوروز این شاخص را داراست، گردشگر غیر از طبیعت از سیما و منظر شهری نیز استفاده می‌کند پس باید در این ایام در زیباسازی شهر و معابر تلاش کنیم.

وی تصریح کرد: گزارش‌ها نشان می‌دهد رابطه منطقی بین بودجه نویسی و وسعت و جمعیت شهرستان‌ها وجود ندارد، تفاوت بودجه نشان می‌دهد به رغم اینکه گفته می‌شود شهرداری و شورای شهر با هم تعامل دارند اما تبادل افکار و اندیشه وجود ندارد.

این مسئول استانی تصریح کرد: در همین استان هم تمرین‌ های خوبی برای بودجه نویسی شده است که موفق هم بود و باید از آن به عنوان الگو استفاده کرد.

به گفته مروتی، توسعه ‌یافتگی، وسعت و تراکم شهری سرانه شهروندان را از بودجه تغییر می‌دهد، در تحقق بودجه و ایجاد درآمد پایدار نباید تفاوت چندانی با هم داشته باشید، روش‌های جذب و جلب سرمایه‌های نوین باید در دستور کار قرار گیرد.

وی با بیان اینکه سرمایه های زیادی در استان وجود دارد که اگر کنار هم قرار گیرد می‌تواند یک موتور محرک باشد گفت: به تراکم فروشی، کمیسیون ماده۱۰۰ و فروش زمین در شهرداری نباید اکتفا کرد، استفاده از سرمایه‌های نوین، جلب مشارکت‌های مردمی مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

در جلب مشارکت‌های مردمی فعالیت‌های خوبی در گرگان صورت گرفته است

مروتی ادامه داد: در جلب مشارکت‌های مردمی فعالیت‌های خوبی در گرگان صورت گرفته است که شهرداران دیگر شهرها نیز باید به آن توجه کنند.

وی تصریح کرد: در ابتدای کار این دوره با شهرداری‌هایی مواجه بودیم که در حالت ورشکستگی بودند اما امروز تبدیل به شهرداری‌ به روز شده اند، تلاش می‌شود مشارکت مردمی در پروژه‌ها ایجاد شود و سرعتی که در اجرای پروژه‌های عمرانی دیده می‌شود موید مدیریت مالی خوبی است که صورت می‌گیرد.

معاون عمرانی استاندار گلستان اظهار کرد: سرانه شهری و نوع بودجه نویسی سال گذشته شهرداری‌ها و رسیدن به متمم‌ها نشان می‌دهد، بودجه سال ۹۳ محافظه‌ کارانه بسته شده بود، اما امسال این رویکرد را نمی‌پذیریم و باید با یک جهش مناسب در بخش بودجه در شهرداری‌ها مواجه باشیم.

وی افزود: شهرداران هم مانند بقیه افراد یک شخصیت حقیقی و یک شخصیت حقوقی دارند، چند حکم قضایی صادر شده است که شخصیت حقیقی شهرداران را محکوم به پرداخت دیه کرده‌اند، این نشان می‌دهد شهرداری‌ها ضعف حقوقی دارند، در اصول و ضوابط ایمنی دقت کنید تا درگیر مشکلاتی از این دست نشوید و از وکیل و نمایندگان حقوقی مناسب استفاده کنید.

مروتی در ادامه گفت: سلسله مراتب اداری باید رعایت شود، و فارغ از اینکه این سلسه مراتب دارای اشکال هست یا خیر، هر فردی حریمی دارد و سطح مکاتبات نیز مشخص است، خارج از این موضوع سبب بهم‌ ریختگی و عدم انسجام شده.

وی اضافه کرد: وزارت کشور نیز هر نوع مکاتبه ای غیر از مکاتبات با رعایت سلسله مراتب را بی پاسخ می‌گذارد، مکاتبات تنها با امضای رئیس شورای شهر پذیرفته شده و پاسخ داده می‌شود.

به گفته وی، آموزش مسائل شهروندی و آموزش همگانی باید آغاز شود و این مهم با بهانه نداشتن بودجه نباید به تاخیر بیفتد، در استفاده از طرفیت ngoها و سازمان‌ها مردم نهاد نیز باید تلاش شود.