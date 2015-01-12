تولید ماده ای که باکتری به آن نمی چسبد

به گزارش خبرگزاری مهر، همانقدر که استفاده از تفلون در ساخت ظروف نچسب دنیای آشپزی را متحول کرد، ابتکارعمل محققان در تولید ماده ای که با قرار گرفتن بر روی سطوح مانع از چسبیدن باکتری به آن می شود پر سر و صدا بوده است.

این اختراع جدید تحولی بزرگ در صنایع مختف از جمله فرآوری مواد غذایی، پزشکی و حتی صنایع مرتبط با حمل و نقل دریایی ایجاد می کند.

این فناوری جدید با همکاری محققان دانشگاه کورنل و انستیتو پلی تکنیک رنسلر ارایه شده است. در این پروژه از فرآیند الکترومکانیکی موسوم به anodization برای تولید حفره های نانویی استفاده شده که شارژ الکتریکی و انرژی سطح فلز مورد نظر را تغییر داده و در نهایت نیروی دفع کننده ای ایجاد می کند که مانع از چسبیدن باکتری ها به سطح می شود.

این حفره ها تقریبا 15 نانومتر ابعاد دارند. برای درک هرچه بهتر این اندازه کافی است به یاد داشته باشیم که ورقه کاغذ 100 هزار نانومتر ضخامت دارد!

در بررسی های مختلفی که با استفاده از این فناوری جدید صورت گرفته مشخص شده است که دو نوع باکتری خطرناک که یکی از آنها Escherichia coli O157:H7 نام دارد دیگر توانایی چسبیدن به سطوح را ندارد.

کارشناسان پایین بودن هزینه به کارگیری این روش برای مقابله با چسبیدن باکتری ها به سطوح را یکی از مهمترین ویژگیهای این نوآوری به شمار می آورند.