به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هم‌اندیشی دبیر سیزدهمین جشنواره بین‌المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع) با نمایندگان برخی مطبوعات و رسانه ها برگزار شد.

تقویت جشنواره امام رضا(ع) در دو بخش علمی و هنری

سیدجواد جعفری در ابتدای این نشست ضمن قدردانی از زحمات رسانه‌‌ها در انعکاس دوازدهمین دوره جشنواره بین‌المللی امام رضا(ع) گفت: نظرات شورای هماهنگی اطلاع‌رسانی را تا جایی که مقدور بود به کار بستیم در آستانه ورود به یک عملیات گسترده فرهنگی در سیزدهمین دوره جشنواره امام رضا هستیم.

مدیرعامل بنیاد بین‌المللی امام رضا(ع) ادامه داد: بلافاصله بعد از اختتامیه جشنواره دوازدهم، ۱۱ راهبرد را در حوزه آسیب‌شناسی تدوین کردیم که در ۸۵ برنامه موضوعی جشنواره لحاظ خواهد شد. این راهبردها به ۱۴۸ مصوبه تبدیل شده و قرار است برای کیفیت بخشی این مصوبات را در طول سال اجرا کنیم.

جعفری تصریح کرد: جشنواره فعلا از لحاظ کمی به یک اشباع رسیده اما به لحاظ کیفی باید کار بیشتری بکنیم، بعد از اینکه به لحاظ کیفی شرایط بهتری داشتیم دوباره به سمت برنامه‌های کمی برویم و میزبانی سازمان‌ها و ارگان‌های داوطلب را برای همکاری با جشنواره بپذیریم.

دبیر جشنواره امام رضا(ع) تأکید کرد: ان‌شاءالله اساس جشنواره را در دو بخش تقویت می‌کنیم؛ نخست «بخش علمی» است، چون جشنواره متعلق به عالم آل محمد(ص) است و امسال خوشبختانه هم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری همراهی خوبی کرد. دوم «بخش هنر» و استفاده از قالب‌های هنری برای ماندگاری مفاهیم رضوی است. این کار یک میانبر است و کمک می‌کند زودتر به سرمنزل مقصود برسیم. به همین منظور، سعی می‌کنیم ساز و کارهایی را برای ورود بیش از پیش هنرمندان به جشنواره تدارک ببینیم.

جعفری با اشاره به ساماندهی و نظم‌بخشی در جشنواره سیزدهم گفت: برای اینکه با کیفیت بیشتری به کارها برسیم، فراخوان جشنواره سیزدهم زودتر از سال‌های قبل و با فاصله دو ماه از برگزاری جشنواره دوازدهم منتشر شد.

وی با اشاره به مشارکت ۳۱ استان داخلی و ۷۵ کشور خارجی در برپایی دوره قبلی جشنواره امام رضا(ع) گفت: هم‌اکنون کشورهای هدف و نوع برنامه‌هایی که قرار است در آنها برگزار شود، برای جشنواره سیزدهم مشخص شده‌اند.

مدیرعامل بنیاد بین‌المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع) اظهار داشت: تلاش کردیم فضای مجازی جشنواره را گسترش دهیم، ۳۲ زیرپرتال را برای ۳۱ استان کشور در سایت جشنواره (شمس توس) به نشانی www.shamstoos.ir طراحی کردیم. همچنین تلاش کردیم دبیرخانه‌های دائمی به صورت تعریف شده در استان‌ها مستقر شوند و مردم بتوانند با آنها ارتباط برقرار کنند.

وی افزود: گروه‌های داوری از هم‌اکنون در حال استقرار هستند و بیش از ۵۰۰ عضو هیأت علمی دانشگاه با جشنواره در حال همکاری هستند. کماکان هفته‌‌های فرهنگ رضوی را نیز هم‌عرض جشنواره برگزار می‌کنیم تا بتوانیم تولیدات جشنواره را به صورت چرخشی در استان‌‌ها در منظر مردم قرار دهیم.

جعفری با تأکید بر تقویت بخش مردمی جشنواره گفت: از الان شورای هماهنگی ستاد بزرگداشت دهه کرامت را با ۱۷ کارگروه فعال کردیم تا حضور مردم رنگ و بوی بیشتری در جشنواره داشته باشد. خوشبختانه ۵۲.۲ درصد برنامه‌های جشنواره امام رضا(ع) مردمی است و همین روند مردمی‌بودن را ادامه می‌دهیم.

دبیر جشنواره مام رضا(ع) در پایان سخنان خود تأکید کرد: تاکنون ۱۴۰ اثر مکتوب به صورت خروجی جشنواره منتشر شده که رقم قابل توجهی است. خوشبختانه مشارکت مردم، هنرمندان، طلاب، دانشگاهیان و افراد تأثیرگذار روز به روز در جشنواره بیشتر می‌شود به طوری که سال گذشته ۹۶۴ هزار اثر به جشنواره ارسال شد.

تعامل بیشتر رسانه‌ها با خادمان برگزیده و نخبگان فرهنگ رضوی

در ادامه این نشست صمیمانه، جعفری بار دیگر از حمایت اهالی رسانه از جشنواره امام رضا(ع) قدردانی کرد و اصحاب رسانه به بیان پیشنهادها و انتقادات خود پرداختند.

استفاده بیشتر و بهینه از فضای مجازی برای معرفی معارف رضوی، تلاش برای عمومی‌‌ترشدن آثار منتخب جشنواره در سطح جامعه، معرفی مطلوب تولیدات جشنواره برای بهره‌مندی تمام اقشار، ارائه فهرستی از خادمان برگزیده رضوی به رسانه‌ها برای تعامل بیشتر و معرفی آموزه‌های طب‌الرضا و تطبیق با علوم پزشکی روز از جمله پیشنهاد‌های مطرح شده در این نشست بود.

اصحاب رسانه همچنین استفاده از ظرفیت پیاده‌روی زائران رضوی و حمایت مادی و معنوی از آن‌ها، کمک به تقریب مذاهب و تقویت وحدت بین شیعه و سنی با استفاده از پتانسیل جشنواره عظیم امام رضا(ع)، برگزاری نشست‌های نقد و بررسی آثار برگزیده کتاب‌ سال رضوی و تقویت جلوه‌های فرهنگ رضوی در مطبوعات کشور را خواستار شدند.

بر اساس این گزارش، اختتامیه برنامه‌های موضوعی سیزدهمین جشنواره بین‌المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع) در دهه کرامت ـ از ۲۵ مرداد تا ۴ شهریور سال ۱۳۹۴ـ برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و آگاهی از نحوه شرکت در هر یک از برنامه‌ها می‌توانند به وبگاه سه زبانه «شمس توس» به نشانی www.shamstoos.ir مراجعه کنند.

همچنین سامانه پیام کوتاه: ۳۰۰۰۷۸۸۸ و شماره تلفن‌های‌: ۹-۰۵۱۳۲۲۸۳۰۴۴ به عنوان پل ارتباطی میان و جشنواره مخاطبان معرفی شده است.