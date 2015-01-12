اولین جلسه «شورای عالی نظارت بر توسعه شهری تهران» برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر،محمد باقر قالیباف در این جلسه با اشاره به اینکه نرخ رشد جمعیت پایتخت در حال حاضر به ۵/۱ درصد رسیده است اما در مناطق پیرامون شهر تهران این عدد برابر با ۷/۴ درصد است، گفت: این آمار نشان میدهد که با روند مذکور تا سال 1400 جمعیت مجموعه شهر تهران به بیش از 22 میلیون نفر خواهد رسید که باید برای آن فکر و برنامهریزی جدی شود.
شهردار تهران افزود: شاید ما خط و خطوطی رسم کنیم که شهر تهران را در میان آن محدود نماییم، اما برنامهریزی باید برای کل منطقه تهران و جمعیت آن باشد، زیرا همانگونه که با موجهای مختلفی ازجمله آموزش، مسکن، اشتغال و غیره روبرو بودهایم؛ در آینده موجهای جدیدی از جمله پیری و معضلات اجتماعی گریبان گیر ما خواهد بود.
وی تأکید کرد: از شورایعالی نظارت بر توسعه شهری تهران میخواهم تمام توان خود را به کار گیرد تا سندی جامع و قابل دفاع در جهت حل مسائل مجموعه شهر تهران و اصلاح ساختارها در موضوعات سیاست، اکولوژی، امنیت اجتماعی، فرهنگی و کالبدی و فارغ از دیدگاههای سیاسی و مدیریتی تهیه نماید تا به مراجع ذیربط و نهادهای بالادستی نظام ارائه شود.
رئیس مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران نیز در ابتدای این جلسه گفت: با توجه به توافقات بین وزارت مسکن و شهرسازی وقت و شهرداری تهران و دستور شهردار مبنی بر تشکیل شورایعالی نظارت بر توسعه شهری، دبیرخانه این شورا در مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران از سال 1389 تشکیل شده است.
نگاهداری افزود: دبیرخانه این شورا از چهار سال گذشته تاکنون فعالیت دارد و به همراه معاونت مطالعات و برنامهریزی امور زیرساخت مرکز به تهیه طرحهای موضوعی طرح جامع و همچنین طرحهای بنیادی در راستای نظارت، ارزیابی و بازنگری طرح جامع و سایر طرحهای توسعه شهری پرداخته است.
در این جلسه همچنین متخصصان و صاحبنظران و اساتید عضو شورا، هر یک به بیان دیدگاههای خود درباره کیفیت الزامات و اولویتهای کار این شورا پرداختند و دکتر کاظمیان دبیر شورا نیز گزارشی درباره تاریخچه و ضرورتها و راهکارهای ایفای نقش نظارتی این شورا ارائه نمود.
