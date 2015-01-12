نگاهی به نتایج و جدول دور نخست مرحله گروهی

به گزارش خبرگزاری مهر، با برگزاری دیدارهای گروه D دور نخست رقابتهای مرحله گروهی جام ملت‌های 2015 استرالیا به پایان رسید تا هر 16 تیم حاضر در این تورنمنت یک بار به میدان رفته باشند. در هشت بازی برگزار شده از چهار گروه، 21 بار توپ از خط دروازه‌ها گذشت که به طور متوسط در هر بازی 2/5 گل به ثمر رسیده است. در این باره البته سه برد 4 گله وجود داشت که برای ثبت این آمار کمک کرده است.

یکی دیگر از نکاتی که در دور نخست مرحله گروهی این مسابقات به چشم آمد عدم ثبت تساوی در همه دیدارهای برگزار شده بود که قابل توجه است. اگرچه برخی بازی‌ها با حداقل گل خاتمه یافت اما اینکه هیچ رقابتی با تساوی خاتمه نیافته، در نوع خود جالب توجه است.

استرالیا مدعی فتح جام

در گروه A این مسابقات تیم ملی استرالیا در بازی افتتاحیه برابر کویت با حساب 4 بر یک برنده شد و در همان بازی نخست نشان داد که با حمایت هوادارانش یکی از مدعیان اصلی فتح جام است. کانگوروها علاوه بر کسب یک برد پرگل، فوتبال با کیفیتی را با استفاده از لژیونرهای پرشمار خود به نمایش گذاشت و هر تیمی از رویارویی با این تیم هراس خواهد داشت.

در این گروه تیم ملی کره‌جنوبی هم مقابل عمان برتری یک بر صفر را رقم زد. کره‌ای‌ها امیدوار هستند مثل ایران به انتظار طولانی مدت خود برای فتح جام خاتمه دهند. به نظر می‌رسد تقابل این تیم با استرالیا عیار واقعی کره‌ای‌ها را نمایان کند.

نتایج دیدارهای گروه A

* استرالیا 4 - کویت یک

* کره‌جنوبی یک - عمان صفر

جدول رده‌بندی: 1- استرالیا 3 امتیاز(تفاضل 3+)، 2- کره‌جنوبی 3 امتیاز(تفاضل 1+) ،3- عمان بدون امتیاز(تفاضل 1-) و 4- کویت بدون امتیاز(تفاضل 3-)

عربستان همچنان ناکام

در گروه B این مسابقات تیم‌های ازبکستان و چین گام اول را محکم برداشتند. ازبکستان در جدال مقابل کره‌شمالی بازی نسبتا برتری را ارایه کرد و یک بر صفر پیروز شد و چین هم مقابل عربستان با همین نتیجه پیروز شد. کیفیت تیم‌های این گروه به گونه‌ای بوده که چندان انتظار نمی‌رود تیمی از این گروه مدعی قهرمانی باشد. نکته جالب اینکه عربستانی‌ها با شکست در گام نخست به روند ناکامی‌های خود ادامه دادند.

نتایج دیدارهای گروه B

* چین یک - عربستان صفر

* ازبکستان یک - کره شمالی صفر

جدول رده‌بندی گروه دوم: 1- ازبکستان 3 امتیاز(تفاضل 1+)، 2- چین 3 امتیاز(تفاضل 1+)، 3- کره شمالی بدون امتیاز(تفاضل 1-) و 4- عربستان بدون امتیاز(تفاضل 1-)

گام محکم تیم ایران

گروه C این مسابقات با برتری تیم‌های ملی امارات و ایران همراه بود. اماراتی‌ها در جدال برابر قطر از اشتباهات خط دفاعی حریف سود بردند و قهرمان جام خلیج فارس را 4 بر یک در هم شکستند. تیم ایران نیز در مسابقه با بحرین بازی نسبتا خوبی را ارایه کرد و با دو گل حریف خود را شکست داد. تغییراتی که کی‌روش در ترکیب همیشگی تیم ملی ایجاد کرده بود رضایت اهالی فوتبال را در ایران به دنبال داشته است.

نتایج گروه C

* امارات 4 - قطر یک

* ایران 2 - بحرین صفر

جدول رده‌بندی گروه سوم: 1- امارات 3 امتیاز(تفاضل 3+)، 2- ایران 3 امتیاز(تفاضل 2+)، 3- بحرین بدون امتیاز(تفاضل 2-) و 4- قطر بدون امتیاز(تفاضل 3-)

ژاپن با لشگری از لژیونرهای سرشناس

در گروه D تیم ملی ژاپن اگرچه کار سختی برابر فلسطین نداشت و به راحتی 4 بر صفر این تیم را شکست داد اما نکته مورد توجه درباره این تیم به انبوه لژیونرهای سرشناس سامورایی‌ها باز می‌گردد که در تیم‌های مطرح اروپایی توپ می‌زنند. ژاپن بعد از ناکامی در جام جهانی به دنبال فتح جام ملت‌های آسیا است و با تمام قوا به استرالیا سفر کرده است. در این گروه عراق هم با یک گل از سد اردن گذشت. به نظر می‌رسد عراق حریف ایران در مرحله بعدی این مسابقات خواهد بود.

نتایج گروه D

* ژاپن 4 - فلسطین صفر

* عراق یک - اردن صفر

جدول رده‌بندی گروه چهارم: 1- ژاپن 3 امتیاز(تفاضل 4+)، 2- عراق 3 امتیاز(تفاضل 1+)، 3- اردن بدون امتیاز(تفاضل 1-) و فلسطین بدون امتیاز(4-)