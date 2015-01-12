آیین تجلیل از مزدوجین دستگاه قضایی استان کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تجلیل از مزدوجین دستگاه قضایی ظهر دوشنبه برای اولین بار و طی یک طرح ابتکاری با حضور حجتالاسلام هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضاییه در کرمانشاه برگزار شد.
این مراسم با حضور 64 زوج جوان دستگاه قضا از نهادهایی چون دادگستری، پزشکی قانونی، زندانها، تعزیرات حکومتی، ثبت اسناد، سازمان قضایی نیروهای مسلح، اداره کل بازرسی و شورای حل اختلاف استان برگزار شد.
در این مراسم سخنرانان بر ازدواج آسان تاکید و ثمرات آن را به مزدوجین و مجردین حاضر دستگاه قضا در این مراسم تاکید کردند.
سفره عقدی برای این زوجهای جوان در این مراسم چیده شده بود و اجرای موسیقی و دف نوازی از دیگر برنامههای آن بود.
در پایان این مراسم با لوح تقدیر و هدایایی از این زوجها تجلیل به عمل آمد.
لازم به ذکر است، این زوجها مزدوجین دستگاه قضا استان کرمانشاه در سال 93 بودند.
