معتمدین محل برای رفع مشکلات اجتماعی کمک کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شعبانی، ظهر دوشنبه، در نخستین کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز گفت: معتمدین محل یکی از ظرفیت های مهمی است که می توان از آن برای کاهش درگیری ها و همچنین حل مشکلات و همدلی در جامعه استفاده کرد.

وی افزود: روحانیت نیز نقش مهمی در امنیت و آرامش جامعه و همچنین همدلی دارند زیرا مردم جایگاه خاصی برای آن ها قائلند و به همین دلیل تاثیر زیادی در تصمیمات آن ها دارند.

وی بیان کرد: ناهنجاری مختلفی مانند کاهش ازدواج و افزایش طلاق جامعه را تهدید می کند و بخشی از آن تاثیر گرفته از فرهنگ غربی است.

شعبانی ماهواره را عاملی تاثیرگذار در مشکلات اجتماعی جامعه دانست و گفت: باید در جامعه اسلامی تمام همت، تلاش و ظرفیت ها را برای به حداقل رساندن انحرافات مورد استفاده قرار دهیم.

وی با اشاره به فعال شدن کریدور ریلی در استان گفت: باید با تهیه پیش نویسی در این بخش بستر قاچاق کالا و ارز را از بین ببریم.