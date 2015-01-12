  1. استانها
  2. گلستان
۲۲ دی ۱۳۹۳، ۱۵:۰۸

شعبانی:

معتمدین محل برای رفع مشکلات اجتماعی کمک کنند

معتمدین محل برای رفع مشکلات اجتماعی کمک کنند

گرگان - معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گلستان با بیان این که معتمدین محل بابه کمک مشکلات اجتماعی بیایند، گفت: معتمدین محل یکی از ظرفیت های مهم در کاهش معضلات اجتماعی و حل اختلافات هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شعبانی، ظهر دوشنبه، در نخستین کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز گفت: معتمدین محل یکی از ظرفیت های مهمی است که می توان از آن برای کاهش درگیری ها و همچنین حل مشکلات و همدلی در جامعه استفاده کرد.

وی افزود: روحانیت نیز نقش مهمی در امنیت و آرامش جامعه و همچنین همدلی دارند زیرا مردم جایگاه خاصی برای آن ها قائلند و به همین دلیل تاثیر زیادی در تصمیمات آن ها دارند.

وی بیان کرد: ناهنجاری مختلفی مانند کاهش ازدواج و افزایش طلاق جامعه را تهدید می کند و بخشی از آن تاثیر گرفته از فرهنگ غربی است.

شعبانی ماهواره را عاملی تاثیرگذار در مشکلات اجتماعی جامعه دانست و گفت: باید در جامعه اسلامی تمام همت، تلاش و ظرفیت ها را برای به حداقل رساندن انحرافات مورد استفاده قرار دهیم.

وی با اشاره به فعال شدن کریدور ریلی در استان گفت: باید با تهیه پیش نویسی در این بخش بستر قاچاق کالا و ارز را از بین ببریم.

کد مطلب 2463472

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها