تغییر رویکردها و تعامل با مردم موجب تحول شهرها می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی روزبه استاندار ظهر دوشنبه به همراه منوچهر حبیبی معاون امور عمرانی استاندار با امام جمعه، شهردار و اعضاء شورای اسلامی شهر اقبالیه دیدار و گفتگو کردند.

مرتضی روزبه در این دیدار اظهارداشت: برخورداری از هوای مناسب، راه های دسترسی، خدمات زیربنایی از جمله شرایط و مقدمات اولیه یک شهر مطلوب است که اقبالیه همه ویژگی ها و شرایط لازم برای رسیدن به یک شهر ایده آل را دارد اما باید ببینم کاستی ها و موانع چیست که اقبالیه هنوز نتوانسته است به یک شهر درجه اول تبدیل شود.

استاندار با بیان اینکه باید بررسی شود که چه بخشی از مشکلات شهری ناشی از مسائل فرهنگی، اجتماعی است و چه بخشی از مشکلات مرتبط به سازمان ها و دستگاههای دولتی است گفت: این مسائل باید در قالب چشم انداز ۲۰ ساله شهری مطرح شود. چون همه بستر برای تحول شهر اقبالیه فراهم است.

وی افزود: از نعمت ها و شرایط خوب شهر اقبالیه وجود انسجام بین شورا و شهرداری است و امان از روزی که شهر آباد را به دست یک مدیریت نامنسجم بدهیم که شهر را به ویرانه ای تبدیل خواهند کرد.

استاندار افزود: با تغییر رویکردها و با تعامل با اقشار مختلف می توان شاهد تحول اساسی در توسعه و تحول شهر باشیم.

وی با تاکید بر حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی بیان کرد: اقتصاد مقاومتی چیزی جز توجه به مناطق و فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی نیست.

آغاز عملیات اجرایی طرح فاضلاب شهر اقبالیه از سال آینده

منوچهر حبیبی معاون امور عمرانی استاندار نیز در ادامه اظهارداشت: جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز، ساماندهی و مدیریت پسماند و زباله های شهری و توجه به مسائل فرهنگی و مساجد از جمله اقدامات ارزشمند و قابل تحسین شهرداری و شورای اسلامی شهر اقبالیه است.

وی افزود: در یکسال اخیر سرانه زباله شهرداری اقبالیه کاهش یافته و در راستای گسترش فرهنگ شهروندی و مدیریت پسماند اقدامات خوبی صورت گرفته به گونه ای که درحال حاضر زباله های این شهر به مجتمع دفن زباله و پسماندهای شهری در محمدآباد منتقل می شود.

معاون امور عمرانی استاندار بیان کرد: طی یکسال اخیر ورودی این شهر از حدفاصل قزوین تا اقبالیه که مشکلات عدیده ای به همراه داشت با همراهی دستگاه ها شروع شد و منابع مالی این پروژه نیز به طور کامل تامین شده و طرح به سرعت در اجرا است.

وی با اشاره به طرح ساماندهی مناطق آسیب زا و مشکل دار اقبالیه افزود: ساخت مصلی این شهر با نگاه ویژه ای در حال ساخت است که امید داریم این پروژه هرچه سریع تر به نتیجه برسد.

معاون استاندار با اعلام اینکه بخش اعظم بودجه شهرداری اقبالیه از محل مالیات بر ارزش افزوده تامین می شود گفت: با توجه به اسکان افاغنه و جمعیت سیار شهر در تخصیص ارزش افزوده این موضوعات لحاظ شده است و در حد توان به شهرداری این شهر کمک می کنیم.

حبیبی تصریح کرد: طرح فاضلاب شهر با جدیت پیگیری می شود که تا پایان سال تعیین تکلیف می شود و از سال آینده عملیات اجرایی آن آغاز می شود.