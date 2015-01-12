دو و میدانی قم به مجموعه تخصصی سرپوشیده نیاز دارد

علی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مشکل دو و میدانی کاران بانوی قمی به صورت لاینجل باقی مانده و شرایط پیچیده‌ای دارد و شرایط ویژه قم اجازه نمی‌دهد دو و میدانی کاران قمی تمریناتشان را در ورزشگاه شهید حیدریان که دارای پیستی مجهز و در مرکز شهر است برگزار کنند.

وی افزود: دو و میدانی کاران بانوی قمی مجبورند هر روز فاصله مرکز شهر تا ورزشگاه یادگار امام (ره) را که بیرون از شهر قرار دارد طی کنند و این امر علاوه بر خستگی و سرخوردگی ورزشکاران، دارای خطرات زیاد و هزینه نیز هست.

رئیس هیئت دو و میدانی قم گفت: اخیرا ورزشگاه شهید مهجوری برای تمرین بانوان دو و میدانی کار در نظر گرفته شده اما وضعیت پیست این زمین نامناسب است و تنها از نظر بعد فاصله تا مرکز شهر وضعیت بهتری نسبت به پیست ورزشگاه یادگار امام (ره) دارد.

رضایی بیان داشت: نیاز به یک پیست دو و میدانی سرپوشیده بیش از هر جایی در کشور در قم احساس می‌شود زیرا محدودیت دو و میدانی کاران زن در نقاط دیگر کشور کمتر است و اگر در قم پیستی سرپوشیده احداث شود هم مشکل تیم‌های بانوان حل می‌شود و هم وضعیت جوی بر تمرینات ما اثر نمی‌گذارد.

وی عنوان کرد: پیست دو و میدانی ورزشگاه شهید حیدریان با هزینه ۱۲ میلیارد ریالی ساخته شده است که محل بودجه آن از اعبارات وزرات ورزش و جوانان بوده اما در صورتی که این پیست مورد بی‌توجهی قرار گیرد آسیب می‌بیند.

رئیس هیئت دو و میدانی قم خاطرنشان کرد: مدیریت و نظارت بر این پیست باید در اختیار هیئت دو و میدانی یا افرادی متخصص در زمینه پیست و دو و میدانی باشد در غیر این صورت ممکن است این پیست طی ۲ سال تخریب شده و هزینه سنگینی برجای بگذارد.

رضایی خاطرنشان کرد: وضعیت واگذاری پیست و زمین چمن ورزشگاه شهید حیدریان هنوز نامشخص است زیرا هر ۲ هیئت فوتبال و دو و میدانی به این مکان نیاز دارند و نحوه بهره برداری از آن باید مدیریت شود.