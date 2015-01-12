افتتاح نخستین کلینیک کنترل خشم در منطقه 7

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رضا نگهبان با اعلام این مطلب افزود: این مرکز با همکاری وزارت ورزش و جوانان، اداره سلامت شهرداری تهران و شهرداری منطقه 7 با هدف کمک به گروه های آسیب پذیر و کنترل خشونت و جرائم راه اندازی می شود.

وی با اشاره به اینکه خشونت سرمنشاء بروز بسیاری از جرائم است، تصریح کرد: هدف از راه اندازی این مرکز ارائه خدمات درمانی به مراجعان، دوره‌های آموزشی برای گروه‌هایی مانند مربیان مدارس و روانشناسان در زمینه پیشگیری و کنترل خشم عنوان شده است و همچنین مقرر است در این مراکز کارهای مطالعاتی در زمینه رصد وضعیت خشم جوانان نیز انجام شود.

شهردار منطقه 7 با اشاره به اینکه استفاده از این مرکز برای عموم آزاد است، گفت: در مراکز پیشگیری و کنترل خشم ، کارشناسان و متخصصان مجرب مسئولیت آموزش و مشاوره شهروندان را بر عهده خواهند گرفت و ضمن ارایه خدمات مشاوره ای نسبت به توزیع اقلام آموزشی در مورد کنترل خشم مانند بروشور و سی دی نیز اقدام خواهد شد.

به گفته وی افرادی که نمی توانند خشم خود را کنترل کنند و اکثر مواقع خشمگین هستند، کسانی که در معرض خشم دیگران قرار دارند نیز جزو گروه های هدف مراکز پیشگیری و کنترل خشم محسوب می شوند.

نگهبان یادآور شد: نحوه کنترل خشم، کنترل محیط، عوامل تاثیر گذار بر خشم و... از جمله مواردی است که در آموزش های این مراکز مورد توجه و تاکید قرار می گیرد.

وی با اشاره به اینکه در این مرکز، مشاوره و آموزش پیشگیری و کنترل خشم برای تمام گروه های سنی انجام می شود، خاطرنشان کرد: کلینیک‌ کنترل خشم توسط روانشناسان اداره می‌شود و مراجعین با مراجعه به این کلینیک‌ها درباره ماهیت احساسات خود از جمله احساس خشم آموزش می‌بینند.