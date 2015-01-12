۲۲ دی ۱۳۹۳، ۱۴:۵۰

افتتاح نخستین کلینیک کنترل خشم در منطقه 7

شهردار منطقه 7 از افتتاح نخستین مرکز کنترل خشم ایران در این منطقه با هدف آموزش راه‌های کنترل خشم به شهروندان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رضا نگهبان با اعلام این مطلب افزود: این مرکز با همکاری وزارت ورزش و جوانان، اداره سلامت شهرداری تهران و شهرداری منطقه 7 با هدف کمک به گروه های آسیب پذیر و کنترل خشونت و جرائم راه اندازی می شود.

وی با اشاره به اینکه خشونت سرمنشاء بروز بسیاری از جرائم است، تصریح کرد: هدف از راه اندازی این مرکز ارائه خدمات درمانی به مراجعان، دوره‌های آموزشی برای گروه‌هایی مانند مربیان مدارس و روانشناسان در زمینه پیشگیری و کنترل خشم عنوان شده است و  همچنین مقرر است در این مراکز کارهای مطالعاتی در زمینه رصد وضعیت خشم جوانان نیز انجام شود.

شهردار منطقه 7 با اشاره به اینکه استفاده از این مرکز برای عموم آزاد است، گفت: در مراکز پیشگیری و کنترل خشم ، کارشناسان و متخصصان مجرب مسئولیت آموزش و مشاوره شهروندان را بر عهده خواهند گرفت و ضمن ارایه خدمات مشاوره ای نسبت به توزیع اقلام آموزشی در مورد کنترل خشم مانند بروشور و سی دی نیز اقدام خواهد شد.

به گفته وی افرادی که نمی توانند خشم خود را کنترل کنند و اکثر مواقع خشمگین هستند، کسانی که در معرض خشم دیگران قرار دارند نیز جزو گروه های هدف مراکز پیشگیری و کنترل خشم محسوب می شوند.

نگهبان یادآور شد: نحوه کنترل خشم، کنترل محیط، عوامل تاثیر گذار بر خشم و... از جمله مواردی است که در آموزش های این مراکز مورد توجه و تاکید قرار می گیرد.

وی با اشاره به اینکه در این مرکز، مشاوره و آموزش پیشگیری و کنترل خشم برای تمام گروه های سنی انجام می شود، خاطرنشان کرد: کلینیک‌ کنترل خشم توسط روانشناسان اداره می‌شود و مراجعین با مراجعه به این کلینیک‌ها درباره ماهیت احساسات خود از جمله احساس خشم آموزش می‌بینند.

نورا حسینی

