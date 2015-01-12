استان ایلام نیازمند احداث مجتمع بزرگ فرهنگی هنری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید صبح دوشنبه در مراسم تودیع و معرفه مدیر کل ارشاد استان ایلام اظهار داشت: استان ایلام در بخش فرهنگی و هنری دارای کمبودهایی است که باید این مشکلات بر طرف شود.

وی بیان داشت: نمایشگاه سراسری کتاب، حمایت از مطبوعات محلی و پرداخت یارانه، تشویق حوزه نشر و گروه های هنری از نیازهای حوزه فرهنگ و هنر استان است.

این مسئول عنوان کرد: این استان نیازمند فضاهای فرهنگی و هنری و در راس آن مجتمع بزرگ فرهنگی و هنری در ایلام است چراکه چنین فضایی برای اجرای فعالیت های فرهنگی و هنری است.

وی تصریح کرد: احداث مجتمع بزرگ فرهنگی و هنری در شهر ایلام باید مجهز به سینما، سرسرای تئاتر، فضایی برای تجمع و هم فکری هنرمندان و ... باشد که تمامی هنرمندان از آن استفاده کنند.

مروارید تصریح کرد: یکی از مهمترین اولویتهای استان در سال آینده توسعه فعالیتهای فرهنگی و هنری و حمایت از هنرمندان استان است که در این راستا حمایت بیشتر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مورد تاکید قرار دارد.