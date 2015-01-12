به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی، محمد کاظم دبیری با اشاره به قطعی شدن برگزاری جشنواره بین المللی فیلم فجر در مشهد اظهار داشت: برگزاری جشنواره فیلم فجر که از مطالبات به حق مردم است که یازده دوره آن در مشهد برگزار شده و یکی از پرمخاطب ترین جشنواره‌های برگزار شده در مشهد است به طوری که سال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار نفر از این جشنواره استقبال کردند.

معاون طرح و برنامه ریزی اداره کل ارشاد خراسان رضوی ادامه داد: با توجه به اعلام دبیرخانه جشنواره در تهران که مقرر شده است کلیه هزینه‌های جشنواره توسط منابع استان تامین شود و با توجه به کمبود اعتبارات این جشنواره ما آماده پذیرش مشارکت‌های مالی بخش‌های اقتصادی و صنعتی هستیم.

دبیری خاطرنشان کرد: جشنواره فیلم فجر در پردیس سینمایی هویزه به عنوان یکی از بزرگترین و با امکانات ترین سینماهای سطح کشور برگزار می‌شود که این خود یک نقطه قوت برای برگزاری جشنواره در مجهزترین، پرمخاطبترین و پرفروش ترین سینمای کشور است.

وی افزود: اداره توسعه مشارکت‌های فرهنگی و هنری در معاونت طرح و برنامه ریزی آماده دریافت پیشنهادات است تفاهمنامه‌ای نیز آماده شده است تاکنون نیز پیشنهاداتی رسیده است که امیدواریم با همکاری بخش‌های اقتصادی مشهد جشنواره‌ای باشکوه برگزار شود و شور و نشاطی که باید در دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در مشهد ایجاد شود.

معاون طرح و برنامه ریزی اداره کل ارشاد خراسان رضوی ادامه داد: جشنواره فیلم فجر در مشهد یکی از افتخارات استان در چند سال اخیر و یک رخداد مهم و مورد مطالبه است.