ساخت تقاطع غیرهمسطح سه بزرگراه

به گزارش خبرگزاری مهر،محمدحسن وساق، مجری طرح‌های پل و ابنیه سازمان مهندسی و عمران شهر تهران ضمن اعلام خبر فوق افزود: پروژه تقاطع‌های غیرهمسطح بزرگراه ارتش با بزرگراه‌های امام علی(ع) و شهید صیاد شیرازی شامل ۵ دستگاه پل اصلی، ۲ رمپ جهتی و ۳ دستگاه پل دوربرگردان غیرهمسطح است و با بهره برداری از آنها مجموعه‌ای از گره‌های ترافیکی شمال شرق پایتخت باز خواهد شد.

وساق با بیان آنکه احداث ادامه بزرگراه شهید صیاد شیرازی در بخش حدفاصل بیمارستان شهید چمران تا بزرگراه ارتش در قالب این پروژه در دستور کار قرار گرفته است، افزود: با احداث یک مسیر ۱۲۵۰ متری در امتداد بزرگراه شهید صیاد شیرازی، این بزرگراه شمالی- جنوبی از بن بست موجود خارج شده و ضمن عبور از عرض بزرگراه ارتش به بلوار اوشان می پیوندد.

وی با اشاره به وضعیت موجود اتصال بزرگراه امام علی(ع) به بزرگراه ارتش از طریق یک مسیر دسترسی دو خطه، یادآور شد: با اجرای پروژه فوق، بزرگراه امام علی(ع) به صورت کریدور جنوب به شرق به بزرگراه ارتش می پیوندد و در نتیجه ظرفیت ترافیکی موجود در محل این تقاطع افزایش می یابد.

مجری طرح‌های پل و ابنیه سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، حذف دوربرگردان‌های همسطح موجود در مسیر بزرگراه ارتش را از دیگر مواهب ترافیکی این پروژه برشمرد و یادآور شد: جهت ترافیکی جنوب به غرب در محل تقاطع بزرگراه امام علی(ع) با بزرگراه ارتش که در حال حاضر از طریق دوربرگردان‌های همسطح تامین شده است، با اجرای یک رمپ جهتی ساماندهی خواهد شد؛ ضمن آنکه با احداث ۳ دوربرگردان غیرهمسطح، دسترسی ساکنان شهرک‌های واقع در شمال بزرگراه ارتش به شبکه بزرگراهی نیز تسهیل می‌شود.

وساق در تشریح اقدامات انجام شده در پروژه تقاطع‌های غیرهمسطح بزرگراه ارتش با بزرگراه‌های امام علی(ع) و شهید صیاد شیرازی، از انحراف ترافیک بزرگراه ارتش در محل تقاطع با بزرگراه شهید صیاد شیرازی خبر داد و گفت: عملیات احداث پل‌های شرقی- غربی بزرگراه ارتش، متعاقب اجرای عملیات انحراف ترافیک آغاز شده است؛ پل هایی که با افزایش تراز بزرگراه ارتش در محل تقاطع با بزرگراه صیاد شیرازی، امکان امتداد یافتن این بزرگراه و همچنین احداث رمپ جهتی جنوب به غرب را فراهم می کنند.

به گفته مجری طرح‌های پل و ابنیه سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، پیشرفت فیزیکی عملیات احداث پل‌های شرقی- غربی بزرگراه ارتش در این طرح از مرز۲۰ درصد فراتر رفته است و تلاش برای احداث سایر سازه‌های تقاطع، بلافاصله پس از تصویب نقشه‌های اجرایی آغاز می‌شود.