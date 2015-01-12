آمادگی برای تنظیم ساعات حرکت قطار هشتگرد- تهران به پیشنهاد مسافران

به گزارش خبرنگار مهر، محمد میردامادی در جلسه شورای اداری شهرستان ساوجبلاغ که پیش از ظهر دوشنبه در محل فرمانداری برگزار شد، با اشاره به راه اندازی ریل باس هشتگرد- تهران که طی هفته های گذشته انجام شد، اظهار داشت: یکی از سیاست های وزیر راه و شهرسازی برای کاهش بار ترافیکی جاده ای راه اندازی قطار حومه ای در کلانشهر ها است که قطار ریل باس هشتگرد –تهران اولین قطاری است که در راستای تحقق این سیاست راه اندازی شد.

وی گفت: این قطار مسافران را از ایستگاه هشتگرد تا میدان راه آهن در مدت 75 دقیقه جابجا می کند و در صورت استقبال شهروندان تاثیر قابل توجهی در کاهش بار ترافیکی اتوبان قزوین- کرج- تهران خواهد داشت.



میر دامادی با اشاره به استقرار ایستگاه مترو در میدان راه آهن تهران افزود: مسافران می توانند از مترو و یا اتوبوس های بی آرتی مستقر در آنجا برای رسیدن به مقصد نهایی خود استفاده کنند.



مدیرکل راه آهن حومه ای کشور با بیان اینکه ظرفیت قطار ریل باس هشتگرد - تهران 320 نفر است، گفت: متاسفانه استقبال خوبی تاکنون از این قطار به عمل نیامده و روزانه تنها 20 نفر از آن استفاده می کنند.

وی اعلام کرد: برای استقبال مردم حتی آمادگی تغییر ساعت حرکت قطار را داریم و می توانیم حرکت قطار را بر اساس ساعتهای پیشنهادی مردم تنظیم کنیم.

ابوالقاسم پالیزگیر فرماندار ساوجبلاغ درباره استقبال کم مردم از قطار مسافربری هشتگرد - تهران اظهار داشت: ما در شهرستان تبلیغات گسترده ای داشته ایم اعم از نصب بنر و تبلیغاتی که ائمه جماعات و شهرداران و دهیاران در سطح شهر و روستا ها انجام داده اند که امید است در آینده ای نزدیک با استقبال گرم مردم روبرو شده و با افزایش خطوط راه آهن شاهد کاهش تصادفات جاده ای باشیم.