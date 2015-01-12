به گزارش خبرنگار مهر، رمان «درد» آخرین اثر داستانی منتشر شده از صادق کرمیار در نشستی در سرای اهل قلم نقد و بررسی خواهد شد.

«درد» اثری است که از سوی انتشارات عصر داستان و در زمان مدیرعامی محمد حسنی بر آن منتشر شد و به دلیل توزیع نامناسب آن تا مدت‌ها پس از رونمایی از این رمان مخاطبان به آن دسترسی نداشتند.

داستان این رمان وایتی است از تلاش‌های رزمندگان ایرانی در واحدهای اطلاعات و عملیات از سال ۶۳ تا پایان دفاع مقدس.

کرمیار در زمان انتشار این رمان نیز در اظهار نظری در مرد متن داستانی آن اظهار داشته بود که برای نوشتن این رمان از ک‌های اطلاعاتی سردار شهید احمد سوداگر و انباز محمد مهین خاکی استفاده کرده است.

این رمان عصر فردا با حضور نویسنده و حسین پاینده و فرحناز علیزاده از ساعت ۱۴ در سرای اهل قلم نقد و بررسی خواهد شد.