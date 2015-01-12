ثبت ۳۳۴ میلیارد ریال تخلف در بازرسی از واحدهای اقتصادی خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، راضیه علیرضایی اظهار داشت: در ۹ ماهه امسال، ۳۱۸ هزار و ۴۲۳ مورد بازرسی از واحدهای اقتصادی استان صورت گرفت که با انجام این بازرسی‌ها، ۲۳ هزار و ۶۸۳ مورد تخلف واحدهای اقتصادی محرز و پرونده تخلف آنها به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.

وی ارزش پرونده‌های متشکله را بیش از ۳۳۴ میلیارد و ۳۱۲ میلیون ریال برشمرد و گفت: بیشترین تخلفات در واحدهای بدون پروانه کسب انجام می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، عمده تخلفات صنفی را شامل گرانفروشی، عدم درج قیمت، کم فروشی و عدم صدور فاکتور برشمرد و افزود: خرید از واحدهای صنفی دارای پروانه کسب زمینه کاهش تخلفات صنفی و رعایت بیشتر قوانین نظام صنفی را فراهم می‌کند.

وی عنوان کرد: ستاد خبری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به شماره تلفن ۱۲۴ و نیز سامانه پیامک ۳۰۰۰۸۱۲۴ این سازمان آماده دریافت و رسیدگی به شکایات و گزارشات مردمی تخلفات صنفی و غیرصنفی است