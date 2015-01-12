۲۲ دی ۱۳۹۳، ۱۵:۰۲

علیرضایی خبر داد:

ثبت ۳۳۴ میلیارد ریال تخلف در بازرسی از واحدهای اقتصادی خراسان رضوی

مشهد- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی از ثبت بیش از ۳۳۴ میلیارد ریال تخلف در بازرسی از واحدهای اقتصادی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، راضیه علیرضایی اظهار داشت: در ۹ ماهه امسال، ۳۱۸ هزار و ۴۲۳ مورد بازرسی از واحدهای اقتصادی استان صورت گرفت که با انجام این بازرسی‌ها، ۲۳ هزار و ۶۸۳ مورد تخلف واحدهای اقتصادی محرز و پرونده تخلف آنها به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.

وی ارزش پرونده‌های متشکله را بیش از ۳۳۴ میلیارد و ۳۱۲ میلیون ریال برشمرد و گفت: بیشترین تخلفات در واحدهای بدون پروانه کسب انجام می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، عمده تخلفات صنفی را شامل گرانفروشی، عدم درج قیمت، کم فروشی و عدم صدور فاکتور برشمرد و افزود: خرید از واحدهای صنفی دارای پروانه کسب زمینه کاهش تخلفات صنفی و رعایت بیشتر قوانین نظام صنفی را فراهم می‌کند.

وی عنوان کرد: ستاد خبری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به شماره تلفن ۱۲۴ و نیز سامانه پیامک ۳۰۰۰۸۱۲۴ این سازمان آماده دریافت و رسیدگی به شکایات و گزارشات مردمی تخلفات صنفی و غیرصنفی است

