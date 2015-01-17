سه وزیر به این نامه لبخند زدند/ توضیح درباره یک قهر 6 ساله

سعید ذهنی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از سال‌های بسیار دور تصمیم داشتم به دلیل فقدان منابع پژوهشی و آموزشی در حوزه آهنگسازی تئاتر، مجموعه ای از کارها در این عرصه را برای عرضه در بازار آماده کنم که متاسفانه به دلیل شرایط مالی فعلا از انجام آن صرف نظر کردم. البته این توقف به جهت این است که من بابت این موضوع با سه وزیر گفتگو کردم اما این عزیزان پاسخی جز لبخند به من ندادند.

وی ادامه داد: من حاضرم هیچ دستمزدی بابت انتشار این مجموعه های موسیقایی که حاصل چندین دهه فعالیتم در عرصه موسیقی تئاتر است دریافت نکنم اما متاسفانه تاکنون هیچ نهادی به این موضوع توجه نکرده و من هم به دلیل شرایطی که ایجاد شده شدیدا دلسرد شده ام و دیگر انتظاری هم ندارم.

این آهنگساز تصریح کرد: متاسفانه به دلیل شرایطی که در حوزه تئاتر وجود دارد بیش از 6 سال است که از این فضای هنری دور شده ام. به هیچ عنوان اتمسفر موجود در این فضا را نمی پسندم و می دانم به دلیل سیاستگذاری های غلطی که وجود دارد نباید انتظار ویژه ای داشت. البته بگویم که نوک پیکان انتقاد من فقط به حوزه های دولتی برنمی گردد من حتی مدتی است از حضور در انجمن آهنگسازان خانه تئاتر نیز انصراف داده ام چرا که معتقدم حضور در این فضا هیچ کمکی به بهبود و ارتقای تئاتر ایران نمی کند.

ذهنی با اشاره به اینکه در این مدت تنها کاری که در حوزه تئاتر انجام داده آهنگسازی نمایش «عزیز شنگالی» به کارگردانی قطب الدین صادقی است، بیان کرد: به دلیل حق استادی این هنرمند بر گردنم نمی‌توانستم جواب منفی بدهم و فقط در این نمایش همکاری هایی دارم. موضوع این نمایش درباره مقاومت مردم کوبانی در برابر حمله های گروه داعش به سرزمینشان است که موضوع کار نیز انگیزه زیادی برای حضور در آن را به من داد.

این مدرس دانشگاه درباره فعالیت‌های آموزشی خود نیز توضیح داد: تا ترم گذشته در دانشکده سینما تئاتر مشغول به تدریس بودم اما متاسفانه به دلیل دستمزدهایی که مبلغ آنها در حد شوخی است دیگر تصمیم ندارم به عنوان مدرس حضور داشته باشم. اگر بروم و به یک کودک پنجم ابتدایی موسیقی یاد بدهم برای من به لحاظ اقتصادی بهتر است. متاسفانه کاری که آقایان با مدرسان می کنند به قدری توهین آمیز است که من در بسیاری از موارد شرمنده می شوم و نمی دانم چه بگویم.

این آهنگساز در پایان صحبت‌های خود به ساخت موسیقی فیلم یک اثر سینمایی اشاره کرد و گفت: به تازگی ساخت موسیقی فیلم سینمایی «فرمول سیزده» به کارگردانی ناصر رفایی را به پایان برده‌ام و غیر از این فعلا فعالیتی در حوزه سینما ندارم.