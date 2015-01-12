به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صفوی پیش از ظهر دوشنبه در نشست با مسئولان پارک علم و فناوری خلیج فارس اظهار داشت: مراکز خدمات فناوری کسب و کار از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و تلاش داریم برنامههای مورد نظر در این بخش انجام شود.
وی به اهداف ایجاد مراکز خدمات فناوری کسب و کار اشاره کرد و افزود: این مرکز در استان بوشهر به منظور بهینه سازی، کیفیت و استاندارد، بازار فروش، سرمایه گذاری، مالی و حقوقی، مدیریت و آموزش هاي تخصصی و عمومی ایجاد شده است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی بوشهر صرفه جویی در وقت و سرمایه را به عنوان مزایای مراکز خدمات فناوری کسب و کار عنوان کرد و گفت: دستیابی آسان به اطلاعات از دیگر اهداف ایجاد این مرکز است.
وی از دیگر مزایای مراکز خدمات فناوری کسب و کار را ارتقای فرهنگ استفاده از خدمات مشاوره ای و اجرایی کردن موارد کاربردی در محیط کار دانست و افزود: خدمات بسیار خوبی از سوی این مراکز به مردم ارائه میشود.
صفوی در ادامه با ارائه گزارشی از روند ساخت مرکز خدمات کسب و کار بوشهر اضافه کرد: تا کنون ۱۱ مشاور در ۱۳ دفتر مرکز خدمات کسب و کار دربوشهر فعال شده است.
وی با اشاره به ساخت مرکز خدمات فناوری و کسب و کار شهرک صنعتی بوشهر با زیربنای یک هزار و ۹۴۰ متر مربع افزود: این مرکز دارای ۲۴ دفتر کار است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی بوشهر ادامه داد: مرکز خدمات فناوری و کسب و کار شهرک صنعتی بوشهر تاکنون ۳۰ قرارداد به ارزش ۸۰۷ میلیون ریال داشته است.
