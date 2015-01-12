تيم مذاکره کننده هسته ای از حق مردم دفاع کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سومین سالگرد شهادت شهید مصطفی احمدی روشن كه اصلاتا همدانی است با حضور خانواده وی، رئیس سابق سازمان انرژی اتمی ایران، نماینده ولی فقیه در استان، استاندار و جمع زیادی از مسئولان اجرایی استان همدان ظهر دوشنبه در تالار معلم همدان برگزار شد.

پدر شهید احمدی روشن در این مراسم بیان داشت: پس از شهادت، خدا از شهدا می‌خواهد خواسته خود را در بارگاه الهی عنوان كنند اما آنان باز هم می‌گویند بار دیگر زنده شویم و در راه خودت جان نثار كنیم.

رحیم احمدی روشن با بیان اینکه شهد شهادت کام شهدا را شیرین می‌کند و با اشاره به اینکه دشمنان معنی شهادت را نمی‌فهمند، گفت: شهادت در راه .

فرزندم را نه به خاطر پست و مقام بلکه برای خدا و مردم فدا كردم پدر شهید احمدی روشن با اشاره به اینکه مصطفی یک ستون محکم در زندگی ما بود، بیان داشت: قبل از شهادتش تصور دیگری از عكس العمل خود و همسرم از این اتفاق داشتم اما بعد از گذشت سه سال از شهادت او خدای متعال انقدر گنجایش به من و مادر شهید داده که مانند کوه ایستاده‌ایم و از آرمان های شهید دفاع می‌کنیم و اگر یک مصطفی از دست دادیم هزاران مصطفی به دست آوردیم.

وی با اشاره به اینکه فرزندم را نه به خاطر پست و مقام بلکه برای خدا و اسلام محمدی، رهبر انقلاب و مردم حق شناس فدا كردم، گفت: خدا را شکر می‌کنم که ما را این گونه هدایت کرد، غیر از خدا قادر نبود ما را راهنمایی کند و از مردم و رهبر هیچ طلبی نداریم و به همه بدهکاریم.

وی آگاه کردن جوانان را یک مسئولیت شرعی برشمرد و گفت: بیگانگان می‌خواهند ما را از درون تهی کنند از این‌رو جوانان باید از انجام کارهای اشتباه پرهیز کنند.

رحیم احمدی روشن افزود: دو شهید این خانواده خاک پای ایران اسلامی هم نمی‌شوند و تنها توقع ما این است که مسئولان به تذكرات رهبر گوش فرا دهند.

وی گفت: تیم مذاکره کننده هسته ای پای خود را فراتر از خط قرمزها نگذارند و از حق مردم ایران دفاع کنند.

ابراهیم کارخانه ای نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: ایران در طول مذاکرات به رغم نرمش ها و انعطاف های زیادی که به خرج داد در موضع طرف مذاکره کننده تغییری ایجاد نشد اما طرف مذاکره کننده هنوز هم اعلام می کند که اگر تمام مسئله هسته ای حل شود تمام تحریم ها حل نمی شود و ایران اكنون در رده تولید کنندگان سوخت هسته ای قرار دارد،

وی با اشاره به اینكه مهمترین نتیجه ای که باید از این مذاکرات بگیریم این است كه بتوانیم حقوق هسته ای کشور را حفظ کنیم، گفت: ما روی مواضع خودمان در زمینه هسته ای پافشاری می کنیم و تیم مذاکره کننده نیز موظف است از حقوق ملت دفاع کند و نمایندگان مجلس نیز از تیم مذاکره کننده حمایت می كنند.

وی گفت: دانش هسته ای با خون شهدای هسته ای عجین شده و از راه شهیدان باید به عنوان راهبرد استفاده كرد.

وی با اشاره به اینكه دشمنان ایران با اسلام مشکل دارند، افزود: آنها با اسلام انقلابی مشکل دارند چراکه اسلام منافع آمریکا را در منطقه به خطر انداخته است.