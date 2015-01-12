به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «تو دهنتو میبندی یا من؟» که به کارگردانی داود بنی اردلان که از 25 آذر ماه در سالن گوشه فرهنگسرای نیاوران روی صحنه رفته است 24 دی

ماه با بازی پیمان قاسم خانی به عنوان بازیگر مهمان اجرا می شود.

پیمان قاسم‌خانی زاده ۳۰ دی‌ ۱۳۴۴، فیلمنامه نویس و بازیگر، در اکثر ساخته‌های مهران مدیری به عنوان نویسنده و یا سرپرست نویسندگان در کنار این کارگردان حضور داشته‌است. وی که برای فیلمنامه فیلم «مارمولک» سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه را از جشنواره فیلم فجر دریافت کرده‌ است تاکنون در مقام نویسنده و سرپرست نویسندگان سریال های متعددی همچون «پژمان»، «ساختمان پزشکان»، «مسافران»، «مرد هزار چهره»، نباغ مظفر»، «شب‌های برره»، «کمربندها را ببندیم»، «پاورچین» و ... را در کارنامه هنری خود دارد.



تاکنون حمیدرضا پگاه، علی اوجی، احسان کرمی، علی بوستان و ... بازیگران مهمان نمایش «تو دهنتو میبندی یا من؟» بوده اند.



نمایش «تو دهنتو میبندی یا من؟» از 25 آذر تا 3 بهمن ماه هر روز به غیر از شنبه ها ساعت 19 در سالن گوشه فرهنگسرای نیاوران روی صحنه می رود.

«قطع دست در اسپوکِن» شنبه هم اجرا می‌شود

نمایش «قطع دست در اسپوکِن» به کارگردانی دانیال خجسته، به دلیل استقبال مخاطبان شنبه ۲۷دی ماه نیز در سالن انتظامی خانه هنرمندان اجرا می‌شود.

در نمایش «قطع دست در اسپوکِن» به نویسندگی مارتین مک دانا و کارگردانی دانیال خجسته که از ۱۱ دی ماه اجرای خود را در تماشاخانه استاد انتظامی آغاز کرده است نادر فلاح، وحید راد، ندا جبرائیلی، امین طباطبایی بازی می کنند.

نمایش «قطع دست در اسپوکِن» تا ۳۰ دی ماه هر روز ساعت ۱۸ در تماشاخانه‌ انتظامی واقع در خانه هنرمندان ایران روی صحنه می رود.