۳۷ درصد دانش آموزان مقطع دوم متوسطه فارس رشته های فنی انتخاب کرده اند

علیرضا شجاعی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۶۲.۵ درصد باقی مانده نیز رشته های نظری را انتخاب کرده اند، اظهار داشت: از این تعداد، ۲۱ درصد رشته ریاضی و فیزیک، ۲۳ درصد رشته علوم انسانی و ۵۶ درصد رشته علوم تجربی را انتخاب کرده اند.

وی علت ورود عمده دانش آموزان به رشته تجربی را دیدگاه خانواده ها مبنی بر اینکه احتمال موفقیت در این رشته نسبت به بقیه رشته ها بالاتر است، عنوان کرد و گفت: با توجه به این که در حال حاضر توزیع دانش آموزان در رشته های متفاوت چندان متوازن نیست تلاش ما بر این است که به سمت متوازن سازی این امر حرکت کنیم.

رئیس اداره آموزش متوسطه دوم آموزش و پرورش فارس افزود: اطلاع رسانی درباره وضعیت رشته های مختلف شامل آینده و بازار کار و ظرفیت پذیرش هر رشته از جمله مواردی است که توسط مشاوران به اولیا دانش آموزان ارائه می شود.

شجاعی پور تصریح کرد: مشاوران ما در مدارس موظف هستند که دانش آموزان را به سمت رشته ای که با استعداد آن ها تطابق دارد و می توانند در آن موفق شوند، راهنمایی کنند ولی انتخاب نهایی به عهده خود دانش آموز و والدین او است.

وی همچنین درباره آمار قبولی دانش آموزان فارس در دانشگاه های دولتی در سال ۹۳، گفت: آمار قبولی در رشته ریاضی ۵۹.۲ درصد، در رشته تجربی ۲۵.۹ درصد، در رشته علوم انسانی ۵۰.۸ درصد و در رشته های هنر و زبان به ترتیب ۱۶.۹ درصد و ۱۲.۱ درصد بوده است.