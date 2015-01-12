شورای صنفی نمایش فردا جلسه دارد/ تعیین تکلیف ادامه اکران 2 فیلم

غلامرضا فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه شورای صنفی که روز دوشنبه 22 دی ماه برگزار شد، گفت: مباحث جلسه امروز به دلیل حضور عوامل و سازندگان فیلم هایی همچون «شیار 143»، «تراژدی» و چند فیلم دیگر به طول انجامید و تصمیم خاصی در این جلسه اتخاذ نشد.

وی ادامه داد: به دلیل طولانی شدن این جلسه بنا شد ادامه آن در یک جلسه فوق العاده به سه شنبه 23 دی ماه ساعت 10:30 صبح موکول شود.

از جمله محورهای مورد بررسی این جلسه ادامه اکران و یا توقف نمایش های فیلم «شیار 143» بود که هنوز تصمیم جدیدی در این راستا اتخاذ نشده است.