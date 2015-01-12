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۲۲ دی ۱۳۹۳، ۱۵:۰۷

شورای صنفی نمایش فردا جلسه دارد/ تعیین تکلیف ادامه اکران 2 فیلم

شورای صنفی نمایش فردا جلسه دارد/ تعیین تکلیف ادامه اکران 2 فیلم

سخنگوی شورای صنفی نمایش از ادامه بررسی مباحث جلسه امروز شورا در جلسه سه‌شنبه 23 دی ماه خبر داد و بیان کرد که در این جلسه تصمیم جدیدی اتخاذ نشد.

غلامرضا فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه شورای صنفی که روز دوشنبه 22 دی ماه برگزار شد، گفت: مباحث جلسه امروز به دلیل حضور عوامل و سازندگان فیلم هایی همچون «شیار 143»، «تراژدی» و چند فیلم دیگر به طول انجامید و تصمیم خاصی در این جلسه اتخاذ نشد.

وی ادامه داد: به دلیل طولانی شدن این جلسه بنا شد ادامه آن در یک جلسه فوق العاده به سه شنبه 23 دی ماه ساعت 10:30 صبح موکول شود.

از جمله محورهای مورد بررسی این جلسه ادامه اکران و یا توقف نمایش های فیلم «شیار 143» بود که هنوز تصمیم جدیدی در این راستا اتخاذ نشده است.

کد مطلب 2463506
عطیه موذن

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