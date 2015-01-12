۲۲ دی ۱۳۹۳، ۱۴:۵۵

مشکلات درمان تنها با بیمه حل می شود

وزیر بهداشت از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خاطر همراهی در اجرای طرح تحول نظام سلامت، تشکر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی در جشن بیمه همگانی با بیان اینکه رئیس جمهوری در اجرای طرح تحول سلامت و بیمه همگانی مصمم است، گفت: می توانیم آقای دکتر روحانی را رییس جمهور سلامت محور بنامیم و توجه ویژه ای به سلامت و امور مردم در دولت تدبیر و امید وجود دارد..

وی افزود: خوشحالیم که توجه ویژه ای به سلامت و امور مردم در دولت تدبیر و امید وجود دارد و خوشحالیم که امروز جشن بیمه شدن مردم ایران را در این دولت برگزار می کنیم.

هاشمی ادامه داد: طرح تحول سلامت آغازی برای دسترسی همه ایرانیان و ایجاد عدالت در حوزه سلامت است که امیدواریم با شدت و جدیت بیشتری تعقیب شود.

وزیر بهداشت تصریح کرد: بدیهی است که طرح تحول سلامت بدون داشتن بیمه های سلامت موفق نیستند و امیدواریم شاهد حضور بیمه های موفق هم در پایه و هم در امر سلامت باشیم تا مردم را همراهی کنند.

وی از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خاطر همراهی در اجرای طرح تحول سلامت تشکر کرد و افزود: امیدواریم در ادامه مسیر از همراهی همه عزیزان بهره مند باشیم و این بیمه است که می تواند مشکلات درمان و سلامت را حل و فصل کند.

حبیب احسنی پور

