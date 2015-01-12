مشکلات درمان تنها با بیمه حل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی در جشن بیمه همگانی با بیان اینکه رئیس جمهوری در اجرای طرح تحول سلامت و بیمه همگانی مصمم است، گفت: می توانیم آقای دکتر روحانی را رییس جمهور سلامت محور بنامیم و توجه ویژه ای به سلامت و امور مردم در دولت تدبیر و امید وجود دارد..

وی افزود: خوشحالیم که توجه ویژه ای به سلامت و امور مردم در دولت تدبیر و امید وجود دارد و خوشحالیم که امروز جشن بیمه شدن مردم ایران را در این دولت برگزار می کنیم.

هاشمی ادامه داد: طرح تحول سلامت آغازی برای دسترسی همه ایرانیان و ایجاد عدالت در حوزه سلامت است که امیدواریم با شدت و جدیت بیشتری تعقیب شود.

وزیر بهداشت تصریح کرد: بدیهی است که طرح تحول سلامت بدون داشتن بیمه های سلامت موفق نیستند و امیدواریم شاهد حضور بیمه های موفق هم در پایه و هم در امر سلامت باشیم تا مردم را همراهی کنند.

وی از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خاطر همراهی در اجرای طرح تحول سلامت تشکر کرد و افزود: امیدواریم در ادامه مسیر از همراهی همه عزیزان بهره مند باشیم و این بیمه است که می تواند مشکلات درمان و سلامت را حل و فصل کند.