پرورش ایده های فناورانه کودکان برای ساخت ربات

به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه آموزش رباتیک توسط کانون نخبگان طلایی ایران – گلدکیز- راه اندازی شده و درصدد آینده سازی و ایجاد پشتوانه برای فعالیت کودکان در گروههای سنی 6 تا 12 سال و 12 تا 16 سال در حوزه روباتیک است.

در این کارگاه آموزشی کودکان پس از گزینش اولیه دوره های آموزشی را براساس استانداردهای جهانی از قبیل روبوروبوی کره جنوبی و گللکسی ایران می گذرانند و با نحوه ساخت ربات های مختلف آشنا شده و به آنها آشنایی با ابزار، الگوبرداری، طراحی خلاقانه و حضور در تیم و کار گروهی آموزش داده می شود.

در راستای پرورش ایده های فناورانه برای ساخت ربات، کودکان گام به گام می آموزند چگونه ایده های نوآورانه را در تیم مطرح کرده و با مشارکت دیگر اعضاء، فرآیند طراحی و ساخت یک ربات واقعی را پیش ببرند.

کارگاه آموزش رباتیک هم اکنون با تعریف تیم های پایه و پیشرفته درصدد آماده شدن برای مسابقات بین المللی ایران اوپن 2015 است و ساخت روبات امدادگر و روبات فوتبالیست از جمله برنامه های این طرح است.

آینده سازی و ایجاد پشتوانه برای استعدادهای برتر و نیز سرمایه گذاری برای درخشش کودکان در مسابقات روباتیک از جمله اهداف اجرای این طرح است که با همکاری یک شرکت فناوری و یک موسسه خیریه آغاز به کار کرده است.