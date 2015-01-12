فعالیت هیئت کوهنوردی در جشنواره زمستانی همدان به جذب گردشگر کمک می کند

علیرضا گوهری در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به برگزاری جشنواره زمستانی همدان اظهار داشت: رونق ورزش های زمستانی در همدان موجب جذب گردشگران بسیار به همدان خواهد شد.

وی افزود: باید از پتانسیل همدان در ورزش های زمستانی به خوبی استفاده شود چراکه امروزه کشورهایی که در مناطق سردسیر و پر برف قرار دارند به راحتی گردشگران بسیاری را جذب می کنند.

دبیر هیئت کوهنوردی استان همدان با بیان اینکه کوهنوردی از قدیمی ترین ورزش های مردم همدان است، گفت: به دلیل شرایط اقلیمی همدان و کوه هایی که در اطراف این شهر قرار دارد همدانی ها از قدیم با این رشته رفاقت دیرینه دارند.

گوهری عنوان کرد: این علاقه تنها ویژه تابستان ها نیست و بسیاری از علاقه مندان در زمستان و با وجود تمام خطرات به کوهستان الوند صعود می کنند که این موضوع نشان می دهد کوهنوردی در خون مردم همدان است.

وی با اشاره به نقش بسیار چشمگیر هیئت کوهنوردی همدان در جشنواره زمستانی بیان کرد: سال گذشته هیئت کوهنوردی همدان و فدراسیون کوهنوردی ایران ۲۳ روز برنامه های مختلفی را در قالب جشنواره زمستانی همدان برگزار کرد که موجب استقبال بسیار گسترده مردم شد.

دبیر هیئت کوهنوردی استان همدان یادآور شد: مسابقات غارنوردی، سنگنوردی، یخ نوردی و صعودهای سراسری بخشی از فعالیت های هیئت در جشنواره زمستانی بود.

گوهری با بیان اینکه امسال نیز برنامه های خوبی تدارک دیده شده گفت: امسال نیز پیرو برنامه هر سال دو برنامه را پیش رو داریم که یک مورد صعود سراسری در غرب کشور به قله کلاه قازی اولین قله خط الراس الوند در روستای سیمین همدان است.

وی افزود: میزبانی مسابقات سنگنوردی در رشته سرعت در قالب جشنواره زمستانی نیز به همدان داده شده و میزبانی چند جانبه در حوزه غرب کشور در رشته سنگنوردی در همدان برگزار می شود.

