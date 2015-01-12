اجرای طرح مجازات جایگزین حبس برای زندانیان در استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، محمد توحیدی ظهر دوشنبه در آیین تجلیل از مزدوجین خانواده بزرگ قضایی کرمانشاه، از اجرای طرح مجازات جایگزین حبس برای برخی از مجرمین در استان کرمانشاه خبر داد.

استفاده از تخصص زندانیان به جای حبس

وی افزود: برای اجرای این طرح ستاد اجرایی و پشتیبانی مجازات جایگزین حبس در دادگستری کرمانشاه تشکیل شده و برخی از مجازات‌ ها بر اساس مواد قانونی می‌تواند، به صورت استفاده زندانی در خدمات عام‌ا لمنفعه و استفاده از تخصص زندانیان باشد.

توحیدی اجرای این طرح را منوط به چند شرط دانست و گفت: طرح مذکور با این شرایط که اداره محل انجام مجازات جایگزین حبس، از زندانی به عنوان نیروی کار استفاده نکند و کار اضافی از آنان نخواهد و نیز زندانی را بیمه کند اجرا می‌شود.

معاون اداره‌ کل دادگستری استان کرمانشاه افزود: براساس قانون، چون فرد مجرم باید این مدت را در حبس باشد نباید به زندانی حقوقی پرداختی شود که حتی در این طرح ما برای جبران برخی هزینه‌ ها یک صندوق به صورت هیات امنایی راه انداخته‌ایم تا اداراتی که از تخصص زندانیان استفاده می‌کنند، مبلغی را برای جبران هزینه‌ های ایاب و ذهاب آنان به صندوق واریز کنند.

اجرای طرح تجلیل از مزدوجین همزمان با سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س) در سال آینده

وی در ادامه با اشاره به تشکیل ستاد مزدوجین خانواده بزرگ قضایی استان گفت: این ستاد با هدف، ترویج جوانان به عمل به سنت نبوی و ایجاد انگیزه برای افزایش ازدواج است و همچنین از مزدوجینی که به این سنت عمل کرده‌اند تجلیل میشود.

توحیدی، از اجرای این طرح در سال آینده و همزمان با سالروز ازدواج امام علی(ع) و حضرت فاطمه (س) خبرداد.

رضایت دو تن از اولیای دم استان طی برگزاری همایش ستاد تالیف قلوب

وی با اشاره به برگزاری اولین همایش "ستاد تالیف قلوب" در آذرماه امسال با حضور مسئولان ارشد استان، گفت: در این همایش پرونده‌ های قضایی که ظرفیت بررسی و گذشت خانوده‌های مقتولان را داشت، مطرح شد و با تشکیل ۱۰ کمیته به ریاست معاونان قضایی استان با اولیای دم درباره گذشت و بخشش رایزنی شد که در نهایت تعدادی از اولیای دم اعلام گذشت کردند.

معاون دادگستری کرمانشاه با اشاره به اینکه همه مسئولین استان راغب به حضور در این ستاد بوده و اعلام آمادگی برای استفاده از ظرفیت‌ های استان در این زمینه کرده‌اند، گفت: تا روز گذشته دو خانواده رسما اعلام گذشت کرده‌اند و کسب رضایت سه خانواده هم در دست اقدام است.