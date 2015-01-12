احداث سه خط سراسری انتقال گاز با تدوین طرح جامع پارس جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی منطقه ویژه پارس‏، مسئول کمیته تخصصی سرمایه گذاری شرکت ملی گاز ایران اظهار داشت: بر اساس طرح جامع پارس جنوبی، اعتبار احداث و تکمیل خطوط ششم، نهم و یازدهم سراسری به عنوان خطوط صادراتی گاز، از منابع بالادستی صنعت نفت تامین می شود.

اصغر سهیلی پور افزود: بر اساس طرح جامع پارس جنوبی، اعتبار احداث این خطوط سراسری از منابعی که برای توسعه فازهای پارس جنوبی در نظر گرفته شده، تامین می شود.

وی افزود: این خطوط از جمله پروژه های مهم انتقال گاز شرکت ملی گاز ایران بشمار می رود و براساس برنامه تعریف شده اجرا می شوند.

به گفته وی، برای احداث خط ششم سراسری به دو میلیارد دلار، خط نهم سراسری به شش میلیارد دلار و خط یازدهم نیز به چهار میلیارد دلار اعتبار نیاز است.

مشاور عالی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران یادآور شد: این خطوط سراسری همزمان با پیشرفت فازهای پارس جنوبی احداث می شوند.

سهیلی پور با بیان این که تکمیل خط ششم سراسری در اولویت قرار دارد، تصریح کرد: هم اکنون خط ششم سراسری تا اهواز اجرا شده و عملیات اجرایی ادامه این خط نیز در چند فاز آغاز شده است.