مطالعات طرح کاهش تبخیر از سطح دریاچه ارومیه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی بهادری ظهر دوشنبه در جلسه کمیته فرهنگی ستاد احیای دریاچه ارومیه با اشاره به اینکه با توجه به کم عمق بودن دریاچه طرح کاهش تبخیر از سطح این زیست بوم با ارزش بین المللی هم اکنون در مرحله مطالعه قرار دارد، گفت: کم عمق بودن موجب تبخیر آب جمع شده در سطح دریاچه طی فصل تابستان می شود.

وی با بیان اینکه همچنین هم اکنون 12 راهکار برای افزایش سطح آب دریاچه ارومیه بعنوان اولویتهای برنامه های ستاد استانی احیای دریاچه ارومیه قرار گرفته است اظهار داشت: اصلاح الگوی کشت، اجرای شبکه های آبیاری تحت فشار، مقابله با برداشتهای غیر مجاز، تجمیع و ساماندهی چاههای کشاورزی، بارورسازی ابرها، کشت نهال ها و درختچه های مقاوم به کم آبی و جایگزینی با کشت های آببر از جمله این اقدامات هستند.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی همچنین از تصویب 28 پروژه فرهنگی در کمیته فرهنگی – اجتماعی ستاد استانی احیای دریاچه ارومیه خبر داد و اعلام کرد: برای اجرای طرحهای افزایش سطح آب دریاچه ارومیه نیازمند جلب مشارکت مردم بویژه در حوضه جنوبی دریاچه هستیم.

بهادری با اشاره به کاهش حجم ذخیره شده آب در دریاچه پشت سدهای استان با وجود بارندگی مناسب از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، عنوان کرد: یا این وجود صرفه جویی توسط مردم در آذربایجان غربی باید افزایش یابد که این امر مستلزم کار فرهنگی است.

وی تغییر در سبک زندگی مردم و ایجاد تغییرات فرهنگی در مصرف و راندمان آب را نیازمند فرهنگ سازی مناسب دانست و افزود: باید با ایجاد و تهیه برنامه های مستند و تاثیرگذار افکار عمومی را از وضعیت بحرانی آب که امروز به طور جدی با آن مواجه هستیم روشن و آگاه کند.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی در ادامه در خصوص آخرین گزارشهای رسیده از سطح تراز دریاچه نیز گفت: سطح تراز آبی دریاچه با ارتفاع 1270.60 متر از سطح آبهای آزاد در مقایسه با سال گذشته 5 سانتی متر و نسبت به مهرماه امسل نیز 45 سانتی متر افزایش سطح داشته که علاوه بر تاثیر بارشهای فصلی نتیجه اقدامات انجام شده در لایروبی انهار و مدیریت مصرف آب بخش های کشاورزی است.