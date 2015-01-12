جای خالی بازارهای صنایع دستی در مناطق گردشگری کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، فضل الله رنجبر ظهر دوشنبه در کمیته نوسعه گردشگری و صنایع دستی کرمانشاه که در محل فرمانداری شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: شهرستان کرمانشاه با بیش از 51 درصد جمعیت کل و 22 و نیم درصد وسعت کل استان، نیازمند توجه ویژه مدیران استانی و شهرستانی است.

وی با بیان اینکه حدود 50 درصد بیکاری استان مربوط به خود شهر کرمانشاه است، افزود: اگرخواهان کاهش آمار بیکاری هستیم باید بوسیله حوزه گردشگری، رونق اقتصادی را در در استان ایجاد کنیم.

رنجبر همچنین با بیان اینکه شهرستان کرمانشاه، استعدادها و ظرفیت های خوبی در حوزه گردشگری، آثار تاریخی و صنایع دستی در اختیار دارد، خاطر نشان کرد: جای بازارهای صنایع دستی در برخی مناطق گردشگری مانند طاق بستان خالی است.

فرماندار کرمانشاه گفت: نمایشگاه های موقت نمی توانند ما را به اهدافمان برسانند، به همین منظور طرح کمپین پارک غربی طاق بستان با مساعدت مسئولین استانداری، میراث فرهنگی و شرکت توسعه گردشگری آماده شده، ضمن اینکه شهردار و رئیس شورای شهر نیز موافقت خود را با اجرای طرح اعلام کرده اند.

وی افزود: 250 میلیون تومان اعتبار برای راه اندازی نمایشگاه صنایع دستی در محل این کمپین اختصاص داده شده است.

رنجبر تصریح کرد: کارها و قتی وارد جمع بزرگ و ادارات می شود، از عملیاتی شدن دور شده، لذا باید چنین کارهایی توسط مجموعه ای کوچک اما توانمند اجرایی شود.

فرماندار کرمانشاه در ادامه سخنان خود، اظهار داشت: یکی دیگر از ظرفیت های گردشگری کرمانشاه، کاروان سرای ماهیدشت است و اگر چه با مساعدت میراث فرهنگی و اختصاص اعتبارات، زیبا سازی آن انجام شده اما تا کنون بلا استفاده مانده و هنوز نتوانسته ایم یک نسخه عملیاتی برای آن پیدا کنیم.

وی افزود: شهرداری ماهیدشت می تواند از طریق برپایی نمایشگاه های کوچک صنایع دستی و حتی اسکان زائرین و مسافران در این مکان بویژه در ایام نوروز، ایجاد اشتغال کند.