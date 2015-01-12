کابینه افغانستان معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های افغان، لیست پیشنهادی كابينه جديد افغانستان که دقایقی قبل در یک کنفرانس خبری توسط اشرف غنی رئیس جمهور اعلام شد، به شرح زیر است:

1-شير محمد كريمی، نامزد سمت وزير دفاع

2-نورالحق علومی، نامزد سمت وزير کشور

3-صلاح الدين ربانی، نامزد سمت وزير خارجه

4-غلام جيلاتی پويل، نامزد سمت وزير دارایی

5-احمد سير مهجور، نامزد سمت وزير دادگستری

6-زلمی يونسی، نامزد سمت وزير معارف

7-نجيبه ايوبی، نامزد وزير زنان

8-فیض الله کاکر، نامزد سمت وزیر مبارزه با مواد مخدر

9-عباس بصير، نامزد سمت وزير فوايد عامه

10-فيروزالدين فيروز، نامزد سمت وزير صحت عامه

11-يعقوب حيدری، نامزد سمت وزير وزارت زراعت

12-داودشاه صبا، نامزد سمت وزير معادن

13-برنا كريمی، نامزد وزير مخابرات

14-نصير احمد درانی، نامزد سمت وزير احيا و انكشاف دهات

15- خاطره افغان، نامزد سمت وزير وزارت تحصيلات عالی

16-محمود صيقل، نامزد سمت وزير وزارت انرژی و آب

17-سادات نادری، نامزد سمت وزير وزارت كار و امور اجتماعی

18-سيد حسين عالمی بلخی، نامزد سمت وزير عودت مهاجرين

19-فيض محمد عثمانی، نامزد سمت وزير وزارت حج و اوقاف

20-آي سلطان، نامزد وزير سمت وزیر اطلاعات و فرهنگ

21-قمرالدين شنيواری، نامزد سمت وزیر سرحدات و اقوام قبایل

22-سردار محمد رحمان اوغلی، نامزد سمت وزير اقتصاد

23-سرادر محمد رحيمی، نامزد سمت وزير تجارت

24-شاه زمان ميوندی، نامزد سمت وزير امور شهری

25-فيض الله ذكی، نامزد سمت وزير حمل و نقل

27-رحمت الله نبيل، نامزد سمت رياست عمومی امنيت ملی

28-خليل صديق، نامزد سمت رئیس بانک مرکزی.

به گزارش مهر کابینه پیشنهادی برای کسب رای اعتماد به مجلس معرفی شدند.