امضای قرارداد همکاری علمی و فناوری میان ایران و بانک توسعه اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، در پي بازدید تنی چند از اعضای این بانک و نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی از سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران در ارديبهشت ماه سال جاري، مقرر شد، پروژه‌ای در زمینه تدوین سند راهبردی و نقشه راه ملی همکاری با جمهوری اسلامی ایران به سازمان پژوهشهای علمی صنعتی واگذار شود.

این جلسه‌ با حضور دکتر محمود مولی نژاد، قائم مقام رئیس سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران در امور بین الملل و دکتر عبدالرضا صمیمی، معاون توسعه فناوری سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران و هیاتی از بانک توسعه اسلامی (IDB) متشکل از ظفر اقبال (Zafar Iqbal) و سیف اله عابد (Saifullah Abid) در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی، قرارداد مربوطه را امضا شد.

بر اساس سیاست جدید بانک توسعه اسلامی، نخستين بار است که بحث سرمایه گذاری در توسعه علوم و فناوری در بین کشورهای عضو OIC در دستور کار آن بانک قرار گرفته است و این سند راهبردی اساس همکاری جمهوری اسلامی ایران و آن بانک است.

بانک توسعه اسلامی یکی از موسسات بین المللی توسعه ای و از نهادهای تخصصی سازمان همکاریهای اسلامی محسوب می شود كه به منظور ایجاد نقش موثرتری در توسعه کشورهای عضو و ارتقا سطح همکاریهای فیمابین، اقدام به تهیه و تدوین "برنامه استراتژی مشارکت کشورهای عضو (MCPS)" در راستای استراتژی چشم انداز 1440 هجری قمری آن بانک و برنامه های توسعه ای کشورها کرده است.