به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه هواداران تیم ملی ضمن تبریک به ملی پوشان در سایت رسمی تیم ملی اعلام کرد: « امیدواریم این پیروزی شروعی باشد بر تداوم موفقیت های شیران بیشه ایران تا بار دیگر جام ملتهای آسیا را در دستان پر توان شما ببینیم.

امیدواریم پس از پایان جام ملتها، موفقیت‌های تیم ملی را در ایران با حضور شما و هواداران تیم ملی جشن بگیریم. هواداران تیم ملی در تمامی لحظات در کنار تیم هستند و لحظه به لحظه اخبار تیم ملی را از طریق سایت تیم ملی و سامانه ۹۰۹۰ پیگیری می کنند.

همه ایران هوادار تیم ملی»