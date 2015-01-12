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۲۲ دی ۱۳۹۳، ۱۵:۲۴

این شروع موفقیتها بود؛

تبریک باشگاه هواداران به ملی‌پوشان ایران

تبریک باشگاه هواداران به ملی‌پوشان ایران

باشگاه هواداران تیم ملی پیروزی مقتدرانه ملی پوشان برابر تیم ملی بحرین را اعضای این تیم تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه هواداران تیم ملی ضمن تبریک به ملی پوشان در سایت رسمی تیم ملی اعلام کرد: « امیدواریم این پیروزی شروعی باشد بر تداوم موفقیت های شیران بیشه ایران تا بار دیگر جام ملتهای آسیا را در دستان پر توان شما ببینیم.

امیدواریم پس از پایان جام ملتها، موفقیت‌های تیم ملی را در ایران با حضور شما و هواداران تیم ملی جشن بگیریم. هواداران تیم ملی در تمامی لحظات در کنار تیم هستند و لحظه به لحظه اخبار تیم ملی را از طریق سایت تیم ملی و سامانه ۹۰۹۰ پیگیری می کنند.

همه ایران هوادار تیم ملی»

کد مطلب 2463538

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