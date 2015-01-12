اثر هنرمند بروجردی مقام دوم جشنواره فیلم عمار را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، وهاب قانعی تهیه کننده انیمیشن "قلمرو طلوع خورشید" در این رابطه اظهار داشت: این فیلم به مدت پنج دقیقه با استفاده از داستان ها و شخصیت های اسطوره ای ایران باستان از جمله شاهنامه فردوسی رزم میان حق و باطل را به نمایش می گذارد.

نماینده شرکت گروه انیمیشن جوان ادامه داد: در بخش گرافیک این انیمیشن از تصاویر مینیاتوری ایران و پرده های خیمه شب بازی در ایران قدیم استفاده های فراوانی شده است.

قانعی افزود: تمام تلاش ما بر این بوده است که این کار به بافت فرهنگی ایران قدیم نزدیک شود تا بتواند جلوه ای نو داشته باشد.

وی با بیان این که مدت زمان تولید این انیمیشن کمی طولانی شده بود افزود: این انیمیشن را با تکنیک دو بُعدی "کات اوت" اجرا کردیم و از آن خروجی سه بعدی گرفتیم که این مهم کمی زمان بر بود.

تهیه کننده "قلمرو طلوع خورشید" عنوان کرد: این کار برای ما دِموی یک سریال بلند است که خود به تنهایی توانسته است داستانی کوتاه را روایت کند و در جشنواره عمار بدرخشد.

قانعی گفت: "قلمرو طلوع خورشید" از سوی هیئت داوران بخاطر توجه و پرداخت به هنر بومی ایران شایسته تقدیر و دریافت جایزه شناخته شد.