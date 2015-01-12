۴۰هزارنفر درکهگیلویه وبویراحمد ازمزایای طرح نظام سلامت بهره مند شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی ظهر دوشنبه در نشست شورای سلامت استان افزود: ۶۵ میلیارد ریال یارانه بخش سلامت برای درمان بیماران استان در بخش خدمات بستری هزینه شده است.

خادمی اظهار داشت: ۶۰ میلیارد ریال هم برای تامین سلامت حاشیه نشینان شهرهای استان در قالب ارائه بسته های خدماتی، بهداشتی و درمانی تخصیص یافته است.

وی عنوان کرد: طرح نظام سلامت نقش اثرگذاری در بهبود وضعیت سلامت به عنوان زیربنایی ترین مطالبه مردم دارد.

استاندار اظهار داشت: در این طرح نرخ تعرفه پرداختی مردم از ۴۰ تا ۴۵ درصد به پنج تا ۱۰ درصد کاهش یافته و موجب رضایت مندی مردم، فعالان عرصه سلامت و سازمان های نظارت کننده شده است.

وی بیان داشت: اجرای طرح تحول نظام سلامت وضعیت نامناسب حوزه بهداشت و درمان را ساماندهی و شاخص های این حوزه را ارتقا بخشیده است.

خادمی افزود: هزینه ۶۰ میلیارد ریالی در این استان کوچک که کمتر از یک درصد جمعیت کشور را دارد بیانگر خدمت ماندگار دولت تدبیر و امید است و با وجود برخی مشکلات در حوزه زیرساخت ها این طرح به نحو مطلوبی در حوزه بهداشت و درمان استان اجرا شده است.

۳۵ خانه بهداشت در دهه فجر افتتاح می شود

استاندار استان تلاش مسئولان دانشگاه علوم پزشکی استان برای اجرای موفق طرح تحول نظام سلامت را شایسته تقدیر دانست و تجهیز بیمارستان ها، ارایه خدمات بهداشتی و درمانی با فرانشیز پایین به بیماران، کاهش هزینه های درمانی و تجمیع خدمات پزشکی را ازدیگر مزیت های طرح تحول نظام سلامت برشمرد.

خادمی از پزشکان بومی استان خواست تا با سرمایه گذاری در حوزه بهداشت و درمان و ساخت کلنیک، تجهیز بیمارستان ها و احداث بیمارستان خصوصی روند توسعه و پیشرفت این استان در بخش سلامت را شتاب بخشند.

وی از در دست احداث بودن ۷۰ خانه بهداشت در استان خبر داد و بیان داشت: این پروژه ها با میانگین پیشرفت فیزیکی ۷۵ درصد در حال اجرا هستند.

خادمی بیان کرد: ۳۵واحد از این خانه های بهداشت در دهه فجر امسال افتتاح می شود.