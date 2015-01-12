انتقال باشگاه متین ورامین به دامغان موضوعیت ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فداکار ظهر امروز در جمع خبرنگاران ورامین اظهار داشت: تیم متین ورامین در دور برگشت رقابت های لیگ برتر والیبال بازی های خوب و قابل قبولی را ارائه کرده است و این نشان دهنده هماهنگی بیشتر تیم نسبت به دور رفت رقابت ها است.

مدیرعامل متین ورامین افزود: تیم متین ورامین با تکیه بر هواداران پرشور خود به دنبال کسب بهترین نتیجه ممکن در مسابقات لیگ برتر والیبال امسال است و در این راه کادری فنی، بازیکنان و عوامل اجرایی تیم از هیچ تلاشی برای رسیدن به این هدف دریغ نخواهند کرد.

وی ادامه داد: کسب مقام قهرمانی در لیگ برتر و جام باشگاه های آسیا در فصل گذشته رقابت ها نشان داد که در سایه همدلی و تلاش و پشتکار می توان زیمنه ساز موفقیت تیم های ورزشی دیار ۱۵ خرداد در سطح اول کشور شد.

فداکار تأکید کرد: برنامه باشگاه برای گسترش حوزه فعالیت در شهرستان های دیگر به معنی انتقال متین ورامین به دامغان نیست و مطرح شدن این مباحث در شرایط فعلی موضوعیت ندارد.

مدیرعامل متین ورامین افزود: در خصوص آخرین وضعیت تیم والیبال متین ورامین در لیگ برتر اظهار داشت: خوشبختانه وضعیت فنی، روحی و روانی متین ورامین در شرایط مطلوبی است و به مرور زمان روند رو به رشدی آغاز شده و تا رسیدن به اهداف مورد نظر ادامه خواهد یافت.

وی افزود: تمام تلاشمان در باشگاه با محوریت کسب رضایت هواداران و تحقق خواسته های کادر فنی با در نظرگرفتن امکانات و شرایط اقتصادی باشگاه بوده و تاکنون نیز در این زمینه موفق بوده ایم و به لطف خدا این موفقیت روز افزون خواهد بود.

مدیرعامل باشگاه متین ورامین در خصوص بازی حساس این تیم مقابل شهرداری ارومیه اظهار کرد: این بازی نیز همانند بازی های دیگر برای تیم ماست و اهمیت ویژه ای از حیث فنی برای ما ندارد، به نظر من اهمیت این دیدار برای ارومیه بیش از تیم ما است چرا که آن ها بازی هفته گذشته را هم مقابل نوین کشاورز واگذار کرده اند و ما در فاصله سه امتیازی آن ها هستیم، همچنین این تیم با توجه به هزینه بالایی که کرده است به مرحله ای جز حضور در مرحله فینال راضی نخواهد شدو هرباخت وبرد برایشان حکم مرگ وزندگی را داراست.

این مسئول افزود: علت حساسیتهای ایجاد شده بیشتر به دلیل رفتار دور از عرف و اخلاق عده ای از بازیکنان شهرداری ارومیه که سال گذشته را در ورامین بودند بر می گردد، متاسفانه در بازی رفت برخی بازیکنان به نحوی از خود شادی غیر متعارف نشان دادند که بر خلاف منش اخلاقی و پهلوانی بود. به هر حال آن ها در سال گذشته مهمان مردم خونگرم ورامین بودند و از سوی ورامینی ها بسیار با احترام پذیرایی شدند.

مدیرعامل متین ورامین گفت: از سوی دیگر عدم توانایی اداره مطلوب مسابقه توسط مدیران تیم شهرداری ارومیه باعث شد ذهنیت ها بیش از پیش آشفته شود بعنوان مثال بنده و هیئت همراه ما در ارومیه تا پایان ست اول بیرون درب سالن منتظر هماهنگی برای ورود به سالن بودیم و مدیرعامل باشگاه شهرداری ارومیه نیز با علم به این موضوع تلفن همراه خود را خاموش کرده بود و اگر دوستان ما در ارومیه نبودند ما تا پایان بازی نیز پشت درب می ماندیم

فداکار گفت: این در حالی است که ما در ورامین رسم داریم تا مهمان ما وارد نشود خودمان نیز وارد سالن نمی شویم و این موضوعات است که باعث بروز این حساسیت ها شده است که لازم می دانم به تمامی هواداران عزیز توصیه کنم اخلاق جوانمردی و پهلوانی را مقابل تیم ارومیه نیز رعایت کنند و شرایط یک بازی خوب و بدون حاشیه را فراهم سازند.

موضوع انتقال باشگاه در شرایط فعلی موضوعیت ندارد

وی در ارتباط با مباحث انتقال باشگاه متین به شهر های دیگر گفت: موضوع انتقال باشگاه متین به دامغان و رفتن و نرفتن این تیم از ورامین در شرایط فعلی موضوعیت ندارد، همانطور که در کنفرانس مطبوعاتی باشگاه که در ابتدای فصل هم بیان شد برنامه باشگاه گسترش حوزه فعالیت در شهرستان های دیگر است.

این مسئول یادآور شد: تیم متین در زیر گروه دسته یک کشور در دامغان فعالیت دارد و ما هم درخواست میزبانی مرحله مقدماتی و نهایی این دوره را از فدراسیون و سازمان لیگ درخواست کردیم که طی بازدیدی توسط منوچهر پورحسن رئیس سازمان لیگ، امیدوارحاتمی رئیس کمیته داوران و جلسه ای با حضور مدیران شهرستان دامغان این موضوع پیگیری شد.

فداکار در پایان گفت: همانطور که در دامغان هم گفتیم امید می رود با تکمیل و افزایش امکانات سخت افزاری، این شهرستان هم بتواند یک تیم در سوپر لیگ باشگاه های کشور داشته باشد و این به معنی انتقال متین ورامین به دامغان نیست.

لازم به ذکر است تیم والیبال متین ورامین در چارچوب دور برگشت رقابت های لیگ برتر میزبان شهرداری ارومیه در سالن گل عباسی خواهد بود، که کارشناسان این بازی را یک فینال زودرس می دانند.