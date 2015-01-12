  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۲ دی ۱۳۹۳، ۱۵:۲۶

تغییر برنامه سرخپوشان؛

بازیکنان خارجی در تهران به پرسپولیس ملحق می‌شوند

بازیکنان خارجی در تهران به پرسپولیس ملحق می‌شوند

دو بازیکن خارجی که تلاش می‌شد در امارات به اردوی پرسپولیس اضافه شوند، در تهران به تیم ملحق خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، حمید درخشان برای استفاده از سهمیه جذب دو بازیکن آزاد، روی یک هافبک وسط برزیلی و یک دفاع چپ ازبکستانی نظر دارد. سرمربی سرخپوشان پس از مطالعات مختلف و ارزیابی عملکرد تعدادی از بازیکنان، بر اساس فیلم بازی‌هایشان، با توجه به پست‌های مورد نیاز، نفراتی را گزینش کرد که این دو بازیکن جزو آنها بودند.

درخشان تصمیم داشت در اردوی امارات این دو بازیکن را در تمرینات ارزیابی کند اما این نفرات در تهران کنار تیم قرار می‌گیرند. دلیل این تغییر برنامه آن بود که در کشورهای مبدا هفته کاری از امروز آغاز شده است و صدور رواید و الحاق بازیکنان به امارات با تاخیر مواجه می‌شد. به همین دلیل مقرر شد اقدامات برای صدور روادید سفر آنها به تهران صورت بگیرد.

کد مطلب 2463547

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها