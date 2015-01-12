به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، حمید درخشان برای استفاده از سهمیه جذب دو بازیکن آزاد، روی یک هافبک وسط برزیلی و یک دفاع چپ ازبکستانی نظر دارد. سرمربی سرخپوشان پس از مطالعات مختلف و ارزیابی عملکرد تعدادی از بازیکنان، بر اساس فیلم بازی‌هایشان، با توجه به پست‌های مورد نیاز، نفراتی را گزینش کرد که این دو بازیکن جزو آنها بودند.

درخشان تصمیم داشت در اردوی امارات این دو بازیکن را در تمرینات ارزیابی کند اما این نفرات در تهران کنار تیم قرار می‌گیرند. دلیل این تغییر برنامه آن بود که در کشورهای مبدا هفته کاری از امروز آغاز شده است و صدور رواید و الحاق بازیکنان به امارات با تاخیر مواجه می‌شد. به همین دلیل مقرر شد اقدامات برای صدور روادید سفر آنها به تهران صورت بگیرد.