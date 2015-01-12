۲۲ دی ۱۳۹۳، ۱۵:۲۶

زارعی:

تبیین حضور مردم در صحنه های انقلاب محور اصلی جشن‌های دهه فجر امسال است

تبریز - فرمانده حوزه بسیج شهرداری کلانشهر تبریز تبیین حضور گسترده و جهادی مردم در صحنه ها و برهه های حساس انقلاب و نظام را محور اصلی جشن های دهه فجر امسال اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد زارعی دوشنبه در نخستین جلسه ستاد هماهنگی دهه فجر ۹۳ با تاکید بر برپایی جشن های دهه فجر با محوریت مردم و ایجاد همدلی در سطح جامعه گفت: برنامه‌ریزی های مراسم دهه فجر امسال باید بر اساس تبیین حضور جهادی وگسترده‌ تر مردم در صحنه‌های مختلف به‌ عنوان عامل اصلی پیشرفت و کاهش تهدیدات و آثار تحریم‌ها در سایه استقامت و پایداری ملت ایران صورت گیرد .

فرمانده حوزه بسیج شهرداری کلانشهر تبریز با بیان اینکه جشن‌های دهه فجر امسال باید با محوریت خود مردم و با رویکرد همدلی و هم‌افزایی بیشتر در سطح جامعه برگزار شود، افزود: ادامه این فرآیند می‌تواند نتایج مثبت و سازنده‌ای را نیز به همراه داشته باشد.

وی در پایان اظهار داشت: شهرداری کلانشهر تبریز همانند سالیان قبل برنامه ریزی گسترده ای را برای برگزاری هرچه باشکوهتر جشن های دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی در سطح کلانشهر تبریز انجام داده است.

