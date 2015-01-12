به گزارش خبرنگار مهر، احمد زارعی دوشنبه در نخستین جلسه ستاد هماهنگی دهه فجر ۹۳ با تاکید بر برپایی جشن های دهه فجر با محوریت مردم و ایجاد همدلی در سطح جامعه گفت: برنامه‌ریزی های مراسم دهه فجر امسال باید بر اساس تبیین حضور جهادی وگسترده‌ تر مردم در صحنه‌های مختلف به‌ عنوان عامل اصلی پیشرفت و کاهش تهدیدات و آثار تحریم‌ها در سایه استقامت و پایداری ملت ایران صورت گیرد .

فرمانده حوزه بسیج شهرداری کلانشهر تبریز با بیان اینکه جشن‌های دهه فجر امسال باید با محوریت خود مردم و با رویکرد همدلی و هم‌افزایی بیشتر در سطح جامعه برگزار شود، افزود: ادامه این فرآیند می‌تواند نتایج مثبت و سازنده‌ای را نیز به همراه داشته باشد.

وی در پایان اظهار داشت: شهرداری کلانشهر تبریز همانند سالیان قبل برنامه ریزی گسترده ای را برای برگزاری هرچه باشکوهتر جشن های دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی در سطح کلانشهر تبریز انجام داده است.