جشنواره انتخاب پژوهشگر برتر در دانشگاه باقرالعلوم برگزار ‌شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر در سالن آمفی تئاتر دانشگاه باقرالعلوم(ع) برگزار و طی آن پژوهش‌های ۱۵ عضو هیأت علمی، ۳۱ دانشجوی مقطع دکتری و ۳۹ دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد برتر شناخته شد.

تعداد آثار فرستاده شده از اساتید هیئت علمی ۷۹ اثر، دانشجویان دکتری ۱۲۶ نفر و کارشناسی ارشد ۱۰۴ عدد که در مجموع ۳۰۹ اثر اعم از کتاب یا مقاله بوده است.

آثار خود را به جشنواره ارسال کرده‌اند که در مجموع ۸۵ اثر بوده و دانشجویان در مقطع ارشد و دکتری نیز می‌توانند مقالات خود را برای انتشار در فصلنامه ارائه دهند که بعد از ارزیابی و اصلاحات منتشر می‌شود.