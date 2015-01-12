جو پایدار در بیشتر نقاط کشور طی 24 ساعت آینده

احد وظیفه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: بر اساس نقشه های هواشناسی امشب در برخی مناطق جنوب شرق، شرق کشور افزایش ابر، وزش باد و بارش پراکنده پیش بینی می شود و به تدریج از مقدار ابرها در این مناطق کاسته خواهد شد.

به گفته وی، فردا در اکثر نقاط کشور جوی پایدار حاکم است.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تصریح کرد: روز چهارشنبه با تقویت جریان های شمال روی دریای خزر در غرب سواحل دریای خزر بارش پراکنده رخ می دهد و در سایر مناطق کشور جوی آرام پیش بینی می شود. همچنین امروز خلیج فارس به سبب وزش باد شدید مواج خواهد بود.

وظیفه اظهار داشت: از بعد از ظهر پنجشنبه در شمال غرب و غرب کشور ابرناکی و بارش پراکنده شروع می شود.

وی افزود: فردا آسمان تهران صاف در پاره ای نقاط همراه با غبار صبحگاهی و در ارتفاعات نیمه ابری است. بیشینه و کمینه دمای پایتخت با یک درجه افزایش نسبت به امروز به ترتیب به 9 و 1- درجه سانتیگراد می رسد.