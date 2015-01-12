اعزام ستاره کاراته قم به مسابقات لیگ جهانی ۲۰۱۵ کاراته

علیرضا برخورداری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امیر مهدیزاده، قهرمان آسیایی و جهانی کاراته استان قم در آخرین روز دیماه به عنوان نماینده کشورمان به رقابتهای لیگ جهانی ۲۰۱۵ کاراته اعزام میشود.
وی افزود: رقابتهای لیگ جهانی سوم و چهارم بهمنماه به میزبانی پاریس برگزار خواهد شد و سعید احمدی و امیر مهدیزاده از چهرههای سرشناس تیم ملی کاراته ایران قرار است در این رقابتها به عنوان نمایندگان کشورمان روی تاتامی بروند.
سرپرست هیئت کاراته استان قم گفت: امیر مهدیزاده امسال سالی رویایی را سپری کرد و در آخرین رویداد بین المللی خود در مسابقات جام جهانی برمن المان مدال برنز جهان را از آن خود کرد.
برخورداری بیان داشت: این چهره سرشناس که در عضویت تیم کاراته آذرخودروی نوین قم در سوپرلیگ باشگاههای کشور است در مسابقات کاراته بازیهای آسیایی اینچئون کره جنوبی با غلبه بر حریفی از اردن در فینال، عنوان قهرمانی را به دست آورد و صاحب مدال طلا شد.
وی عنوان کرد: مهدیزاده در مسابقات کاراته دانشجویان جهان در مونته نگرو به مدال طلای جهان دست پیدا کرد و فصل گذشته نیز در آذرخودروی قم در سوپرلیگ کاراته روی تاتامی رفت.
سرپرست هیئت کاراته استان قم تصریح کرد: امیر مهدیزاده قهرمان مسابقات جهانی ۲۰۱۲ فرانسه، در مسابقات کاراته وان هلند نیز با شش برد پی در پی، مدال طلای دومین دوره لیگ جهانی کاراته را کسب کرد.
