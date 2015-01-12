تشکیل ستاد خیرین در قزوین در ترویج فرهنگ ازدواج موثر است

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب رحیمی ظهر دوشنبه در جلسه ستاد ساماندهی ازدواج جوانان که در استانداری قزوین برگزارشد اظهارداشت: بهترین بستر در ترویج ازدواج جوانان، استفاده از فرهنگ دینی است و با توسل به آموزه های اسلامی می توانیم زمینه تشویق جوانان را به این سنت حسنه فراهم کنیم.

رحیمی بیان کرد: دفتر امور اجتماعی استانداری در این زمینه فعالیت های خوبی را ساماندهی کرده و اداره کل ورزش و جوانان نیز با فعال کردن ستاد جوانان تلاش می کند گامهای اساسی برداشته شود اما هنوز شاهد موازی کاری در برخی امور هستیم که در نشست های تخصصی می توانیم برای رفع مشکلات و تسهیل روند وظایف دستگاه ها اقدام کنیم.

وی افزود: کارکردن در حوزه ازدواج جوانان جنبه فرهنگی دارد و به تقویت بنیاد خانواده کمک می کند لذا اکثر دستگاه های فرهنگی مانند آموزش و پرورش، حوزه های علمیه و دانشگاه ها باید در حوزه جوانان و خانواده وارد کار شوند و از این ظرفیت غفلت نکنند.

معاون فرهنگی و اجتماعی استاندار یادآورشد: تشکیل ستاد خیرین در حوزه ازدواج جوانان از دیگر نیازهایی است که می تواند بسترسازی مناسبی برای ترویج فرهنگ ازدواج باشد.

این مسئول یادآورشد: ستاد ساماندهی امور جوانان می تواند راهکارهایی در جهت ازدواج و ایجاد شرایط برای ازدواج آسان اتخاذ کند که ایجاد شغل برای جوانان متاهل و رفع مشکلات تسهیلات ازدواج از جمله آنهاست.

رحیمی تصریح کرد: بررسی آمار طلاق نشان می هد که قشر ضعیف جامعه از بنیان خانواده قوی تری نسبت به اقشار مرفه و با توان مالی بالا برخوردارند که متاسفانه امروز در سطح جامعه شاهدیم که در کنار برگزاری جشن ازدواج متاسفانه برای طلاق نیز جشن می گیرند که جای نگرانی است.

وی افزود: بهترین ابزاری که در اختیار داریم مسائل فرهنگ دینی است که باید این ریشه ها و باورها را در خانواده ها تقویت و مستحکم کنیم.