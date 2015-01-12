مردم سیستان و بلوچستان کاروان سلامت و امید را گلریزان کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مردم سیستان و بلوچستان در حاشیه حضور هشتمین سفر کاروان سلامت و امید به منظور یاری کمک به مردم مناطق محروم با برپایی و مشارکت در جشن گلریزان این کاروان را همراهی کردند و پایانی خوش برای این سفرنامه رقم زدند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان در این رابطه در گفتگو با مهر بیان داشت: حضور کاروان سلامت و امید در استان به منظور کمک به یاری مردم محروم با مشارکت خیران با پایانی خوش همراه بود.

رسول راشکی بیان داشت: در مدت حضور کاروان سلامت و امید در استان و سفر به مناطق مختلف، تعداد ۶ هزار و ۹۴ نفر از مردم مناطق محروم مورد ویزیت قرار گرفته و از خدمات درمانی و بهداشتی این کاروان بهره مند شدند.

وی افزود: در این سفرنامه پزشکان متخصص و فوق تخصص سراسر کشور در بخش های ارتوپدی، زنان و زایمان، جراحی عمومی، پوست و مو، گوارش، گوش، حلق و بینی، اعصاب و روان پزشکی و اورولوژی به مردم شهرستان هامون، زهک، ایرانشهر و کنارک در قالب تونل سلامت خدمات رسانی کردند.

وی اظهار داشت: همزمان با حضور کاروان سلامت در استان مردم خیر و همچنین جمعی از داوطلبان نوع دوست جمعیت هلال احمر در اقدامی انسان دوستانه نسبت به اهدای زمین و تقبل برخی از خدمات درمانی و بهداشتی این جمعیت را یاری کردند.

راشکی افزود: حضور کاروان سلامت در شهرستان هامون موجب شد تا خیران استان ۷ هکتار زمین برای انجام فعالیت های بهداشتی و ۳ هزار متر زمین برای احداث پایگاه جاده ای و همچنین ۵۰۰ میلیون ریال برای خدمات دندانپزشکی اهدا کنند.

وی افزود: حضور کاروان سلامت در شهرستنان زهک نیز با برکات و دستاورد های زیادی از جمله اختصاص ۳۰۰ میلیون ریال برای هزینه خدمات دندانپزشکی، اهدای ۵۰۰ سبد غذایی و اختصاص ۳۰۰ متر زمین برای احداث خانه سلامت بود.

راشکی ادامه داد: همچنین به برکت حضور داوطلبان جمعیت هلال احمر به منظور ارایه خدمات درمانی به مردم روستایی این منطقه ۲ هزار متر زمین برای احداث پایگاه جاده ای و مبلغ ۷۰۰میلیون ریال هزینه ساخت پایگاه جاده ای توسط خیران تقبل شد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان همچنین وقف یک منزل برای ایجاد خانه سلامت، اهدای ۵۰۰متر زمین برای احداث خانه سلامت، تقبل هزینه ساخت خانه سلامت و تقبل پرداخت هزینه خدمات دندانپزشکی برای ۲۰۰ نفر را از جمله مشارکت مردم این منطقه برای کمک به شاخص های درمانی و بهداشتی عنوان کرد.

وی افزود: کاروان سلامت و امید در چهارمین روز از حضور خود در بندر کنارک نیز با استقبال خوب مردم مواجه شد و مردم این شهرستان به پاس حضور این کاروان ۳ قطعه زمین برای ساخت پایگاه امداد جاده ای، اردوگاه و زمین چمن، اهدا ۲۰۰ سبد غذایی را تقبل کردند.

راشکی هدف از اجرای این طرح را ایجاد نشاط در مردم، ارائه آموزش های بهداشتی در زمینه های پیشگیری از سرطان های شایع، آموزش و بهداشت سالمندان، ارائه خدمات تخصصی به نیازمندان، جلب مشارکت خیران و هدایت آنان به سوی اقشار نیازمند ذکر کرد.

وی گفت: در حاشیه تونل های سلامت شهرستان های سیستان و بلوچستان نمایشگاه غذاهای سنتی، محصولات فرهنگی، صنایع دستی و پایگاه اهدای خون راه اندازی نیز برپا شد که با استقابل پر شور مردم همراه بود.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به محرومیت سیستان و بلوچستان و نیاز به حمایت رییس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر کشور برای اعزام مراحل بعدی کاروان سلامت به این استان قول مساعد داده است.

